Un okapi rare et menacé est né au zoo de Cincinnati

L'okapi, dont les responsables du zoo ont annoncé qu'il s'agissait d'un garçon, est né le 17 décembre de sa mère, Kuvua, et de son père, Kiloro, selon un communiqué de presse.

"C'est le quatrième petit de Kuvua, et c'est une mère extraordinaire", a déclaré Renee Carpenter, gardienne principale du zoo de Cincinnati, dans le communiqué. "Elle est attentive à tous les besoins du petit. Le petit est fort et semble en bonne santé. Il est également très doux et duveteux".

La mère et le petit continueront à tisser des liens en coulisses tout au long de l'hiver, et les visiteurs pourront les voir dans la cour des okapis du zoo au printemps, selon les responsables du zoo.

Le jeune okapi est le 18e né au zoo de Cincinnati depuis 1989. Le zoo estime qu'il y a environ 15 000 okapis dans le monde. La destruction de l'habitat et le braconnage ont porté atteinte à la population de l'espèce.

Les okapis figurent sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Ces animaux, originaires de la République démocratique du Congo, sont les plus proches parents de la girafe. Les deux espèces ont une structure corporelle similaire, mais les okapis ont un cou plus court.

Ils se caractérisent également par leur couleur brun-rouge avec des bandes horizontales noires et blanches sur les quatre pattes.

"Ces marques uniques aident les petits à suivre leur mère dans la forêt dense", indique le communiqué du zoo.

Selon le zoo, les okapis peuvent mesurer jusqu'à deux mètres de haut et vivre jusqu'à 16 ans.

Source: edition.cnn.com