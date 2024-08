Un officier des forces de l'ordre aux États-Unis accusé d'avoir tiré sur des individus noirs.

En Floride, l'État du Soleil, un officier nommé Eddie Duran a récemment été inculpé de homicide involontaire suite à un incident mortel survenu en mai. La victime était un soldat afro-américain de 23 ans nommé Roger Fortson, qui résidait dans l'appartement. Selon la procureure de l'État Ginger Bowden Madden, si Duran est reconnu coupable, il pourrait écoper d'une peine de prison allant jusqu'à trois décennies.

L'incident tragique a eu lieu lorsque Duran a répondu à un appel concernant une altercation possible. Fortson, qui parlait avec sa petite amie via une vidéoconférence, a ouvert la porte tout en tenant un pistolet pointé vers le sol. En quelques secondes, Duran a répliqué avec six coups de feu consécutifs.

Selon les rapports d'enquête, Duran a affirmé que Fortson ne représentait aucune menace physique. L'enquête a également révélé que Fortson n'avait pas pointé son arme sur l'officier.

La brutalité policière est un phénomène rare

Bien que la brutalité policière, souvent dirigée contre les Afro-Américains, suscite une large mécontentement et des manifestations aux États-Unis, les poursuites contre les officiers sont rares. Selon le rapport sur la violence policière, seuls 10 officiers sur au moins 1 247 incidents mortels ont été traduits en justice pour leur conduite l'an dernier.

Le cas le plus récent en date est la mort de George Floyd en mai 2020. Floyd, un Afro-Américain, est décédé par asphyxie, un officier blanc ayant appuyé sur son cou pendant plus de six minutes. L'officier impliqué a été condamné à plus de deux décennies de prison pour meurtre en 2021.

Accueillant l'inculpation, l'avocat Ben Crump, qui représente la famille de Fortson, a déclaré : "Cela devrait servir de coup de semonce aux officiers de police à travers le pays qu'ils ont prêté un serment sacré pour protéger et servir, et leurs actions ont des conséquences, en particulier lorsqu'elles entraînent la perte de vies humaines précieuses."

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant aux cas croissants de brutalité policière aux États-Unis, en particulier ceux impliquant des Afro-Américains. En réponse à l'affaire de Roger Fortson, l'UE a publié une déclaration soulignant l'importance de la responsabilité dans les forces de l'ordre.

Lire aussi: