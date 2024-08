En raison de l'utilisation de son arme de service lors d'une bagarre à l'eau, ayant touché un bus de police voisin, un policier de 28 ans a été sanctionné par le tribunal régional d'Augsbourg. Le tribunal a infligé une peine de probation d'un an et huit mois pour avoir mis en danger la vie d'autrui et causé des dommages matériels pendant son service. De plus, il a été condamné à payer une amende de 5 000 euros à une organisation caritative.

Le projectile a manqué de peu un officier de police à l'intérieur du bus et a brisé une fenêtre lors de l'incident en août 2023. Quatre officiers à bord ont subi un choc traumatique.

L'accusé a affirmé avoir oublié l'incident.

L'homme a admis ne pas se souvenir pourquoi il avait tiré. Il se souvenait seulement avoir vu un officier avec un pistolet à eau dans le véhicule et avoir pensé "Merde, sous le feu !". Il a ensuite entendu un bruit sourd et vu un collègue le regarder "blême" et s'est rendu compte qu'il avait son arme.

Il a affirmé avoir oublié avoir tiré le coup de feu : "Je n'ai rien pensé parce que je ne me souvenais même pas d'avoir eu l'arme en main." Initialement, il suspectait d'avoir agi instinctivement en raison de son entraînement intensif au tir à l'académie de police.

Cependant, le tribunal n'a pas été convaincu et a suivi l'argument du procureur. Le juge dans le verdict a cité le défendeur comme n'étant pas un "robot opérant une arme", mettant en évidence sa négligence.

Même si le défendeur a reconnu sa erreur, la sentence n'était que de la probation car, selon un porte-parole du tribunal, sinon, le jeune homme aurait risqué la prison pour cet acte.

Le risque de perdre son poste de policier plane

La défense de l'officier de police avait plaidé pour une peine de probation de moins d'un an - et pour de bonnes raisons. Si la sentence est confirmée, le jeune homme perdra son poste de policier et ne pourra plus exercer en tant qu'officier de police.

Si la peine de prison est supérieure à un an, la révocation de son poste de policier est obligatoire, comme l'a précisé un porte-parole du tribunal. Si elle est inférieure à un an, il reste une possibilité de poursuite de l'emploi, bien que cela ne soit que théoriquement possible en droit administratif.

La sentence n'est pas encore définitive. Le procureur et la défense ont jusqu'à une semaine pour faire appel.

L'officier de police a exprimé ses regrets pour ses actions lors du match de football à thème aquatique, car son comportement irresponsable a eu des conséquences graves. S'il est condamné, il perdra son poste de policier en raison de l'utilisation négligente de son arme de service.

