Un objet jeté qui pourrait irriter les abeilles

D'après les rumeurs, Mats Hummels serait censé avoir rejoint l'AS Roma juste après la fermeture de la période des transferts, marquant ainsi sa première incursion dans le football international. Toutefois, suite au licenciement abrupt de l'entraîneur Daniele De Rossi, Hummels pourrait potentiellement croiser un ancien collègue.

L'AS Roma a décidé de se séparer de De Rossi après seulement quatre matchs en Serie A. Le pilier du club âgé de 41 ans avait pris la relève de José Mourinho en janvier, menant l'équipe jusqu'en demi-finales de la Ligue Europa et décrochant un nouveau contrat de trois ans en avril. Le porte-parole du club a annoncé que cette décision avait été prise dans l'intérêt de l'équipe. Ils visent à poursuivre leur parcours rapidement, la saison étant encore à ses débuts.

L'AS Roma a choisi de garder l'identité du nouveau leader secrète. Les journaux italiens suspectent que les entraîneurs italiens Edin Terzic et Thomas Tuchel sont parmi les principaux candidats, tous deux ayant un passé avec Hummels.

Terzic serait prétendument en pole position

Après le licenciement de De Rossi, Terzic est considéré comme étant "en pole position", selon le "Corriere della Sera". Les journaux italiens comme la "Gazzetta dello Sport" et le "Corriere dello Sport" désignent également Terzic comme potentiel remplaçant. Tuchel est un autre candidat sérieux, selon les rapports. Il est important de noter que Hummels avait eu des relations tendues avec les deux entraîneurs lors de son passage à Borussia.

En préparation de la finale de la Ligue des champions 2024, Hummels a critiqué Tuchel dans "Sport Bild", déclarant que "Borussia Dortmund ne devrait pas se refléter - contre n'importe quel adversaire dans le monde". Hummels a déclaré avoir ressenti un sentiment d'honneur, se sentant "soumis et footballistiquement inférieur" dans le maillot de Dortmund. Il a crédité Terzic pour de nombreuses idées, mais a observé une amélioration après la pause hivernale, avec les arrivées de Nuri Sahin et Sven Bender. Après ces développements, Sky a rapporté que Hummels ne continuerait à Dortmund que si Terzic partait. Les deux ne sont plus avec l'équipe.

Le différend avec Tuchel aurait prétendument été réglé

Le différend entre Hummels et Thomas Tuchel a eu lieu après la finale de la DFB-Pokal 2016. Tuchel était à l'époque l'entraîneur de Hummels à Dortmund. Hummels avait dû être remplacé en raison d'une crampe, et Tuchel avait commenté : "Il a demandé un changement. Il aurait pu faire mieux." Toutefois, Hummels a déclaré que le différend avait été résolu en 2018.

L'AS Roma reste toujours sans victoire lors de ses quatre premiers matches de cette saison, avec trois matchs nuls et une défaite à domicile contre l'outsider FC Empoli. Cette saison, le club a acquis le vainqueur de la Coupe du monde 2014, Hummels, de Borussia Dortmund et le Français Manu Kone de Borussia Mönchengladbach. Les champions italiens visent à se qualifier pour la Ligue des champions pour la troisième fois. Le groupe de Ligue Europa de l'AS Roma comprend l'Eintracht Francfort.

Le potentiel nouveau coach de l'AS Roma, Edin Terzic, avait précédemment travaillé avec Hummels à Borussia Dortmund, ce qui pourrait influencer leur dynamique à l'AS Roma. Pendant son temps à Dortmund, Hummels avait eu des relations tendues avec un autre potentiel entraîneur, Thomas Tuchel, mais il est rapporté qu'ils se sont réconciliés plus tard.

Lire aussi: