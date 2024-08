- Un nouvel accord financier, mais qui n'atteint pas l'objectif.

Le projet de budget du gouvernement fédéral pose de nombreux défis : de nombreuses discussions impliquant le Chancelier, des partenaires de coalition mécontents et la nécessité de réviser le budget en raison de potentiels manquements constitutionnels. Malgré un compromis, il reste un important déficit financier dans le budget pour l'année à venir. Le Chancelier Olaf Scholz (SPD), le Vice-Chancelier Robert Habeck (Verts) et le Ministre des Finances Christian Lindner (FDP) ont échoué à réduire le déficit au niveau standard et acceptable de neuf milliards.

Progrès proche du week-end

Le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit, a annoncé un "consensus sur le budget 2025" dans l'après-midi. Le budget maintiendra les dispositions de contrôle de la dette de la Loi fondamentale, une préoccupation majeure pour Lindner. Le nouvel accord implique le réaffectation des fonds pour les chemins de fer allemands d'État.

Le Chancelier Olaf Scholz (SPD) a informé l'agence de presse allemande que le gouvernement fédéral soumettra le projet de budget fédéral pour 2025 au Bundestag et au Bundesrat aujourd'hui, comme convenu en juillet. "Nous avons décidé d'augmenter les investissements dans les infrastructures de transport avec un capital et des prêts supplémentaires pour les chemins de fer allemands et de réaliser d'autres économies générales." La législature peut maintenant entamer des discussions sur le budget de l'année prochaine après la pause parlementaire estivale.

Le chef de groupe parlementaire FDP, Christian Dürr, a déclaré : "Il était important pour nous en tant que FDP que le budget 2025 respecte la règle d'or. Ce n'est pas un budget austère, mais il investit à des niveaux records dans la sécurité, l'éducation et les infrastructures routières et ferroviaires."

Terme clé : Sous-utilisation

Selon le gouvernement fédéral, la sous-utilisation globale sera réduite d'environ cinq milliards d'euros à environ 12 milliards d'euros grâce à l'accord. Le budget adopté en juillet mentionnait une sous-utilisation globale d'environ 17 milliards d'euros.

La sous-utilisation globale fait référence à un objectif de économies global dans le budget. Le gouvernement fédéral suppose que les ministères ne dépenseront pas la totalité de la somme cette année - par exemple en raison de retards de projet. Planifier un écart de plusieurs milliards de dollars est considéré comme risqué. Bien que le gouvernement s'attende à ce que cet écart diminue, entre autres, en raison de l'évolution de l'économie, le parlement est maintenant confronté à une tâche importante dans les négociations budgétaires, car la sous-utilisation globale est beaucoup plus importante que d'habitude. Le budget devrait être finalisé par le Bundestag à la fin de l'automne, la première debate parlementaire étant prévue pour septembre.

Il y avait déjà un accord

En début de juillet, le Chancelier Scholz, le Vice-Chancelier Habeck et le Ministre des Finances Lindner avaient déjà annoncé un accord sur le budget pour 2025. Ils avaient auparavant lutte pendant des semaines pour combler un écart d'au moins 30 milliards d'euros sans recourir à des mesures d'austérité sévères. La sous-utilisation globale de 17 milliards d'euros devait être fermée par environ huit milliards d'euros. Les discussions portaient sur le fait de savoir si les chemins de fer allemands et la société des autoroutes devaient recevoir des prêts financés par des crédits au lieu de subventions directes du budget, ainsi que des fonds pour la banque de développement d'État KfW.

Le rôle des avis d'expert

Après le premier accord, Lindner avait déjà souligné qu'il y avait des préoccupations quant à savoir si toutes les solutions envisagées étaient réalisables sur le plan juridique et économique.

Après que deux avis d'expert ont soulevé des doutes dans certains domaines, la coalition a rejeté l'idée d'utiliser 4,9 milliards d'euros de KfW au lieu du frein à prix du gaz dans le budget à d'autres fins.

Il y avait des débats sur le fait de savoir si les chemins de fer allemands et la société des autoroutes pouvaient être soutenus sans que cela ne soit compté dans la règle d'or. Lindner et Scholz avaient des opinions différentes à ce sujet, ce qui a entraîné de nouvelles négociations.

Plus d'équité pour les chemins de fer allemands

Le gouvernement prévoit maintenant que la division infrastructures de Deutsche Bahn AG recevra 4,5 milliards d'euros supplémentaires en capital, remplaçant les subventions prévues dans le projet de budget fédéral 2025. De plus, la Bahn devrait recevoir un prêt de trois milliards d'euros du gouvernement fédéral. Plus précisément, les obligations à haut rendement sur le marché seront remplacées par des prêts moins chers du budget fédéral, soulageant à la fois la Bahn et le gouvernement fédéral.

Initialement, une augmentation du capital d'environ 5,9 milliards d'euros était prévue pour permettre à la Bahn d'investir dans la modernisation du réseau ferroviaire délabré. Selon le gouvernement, un total de 15,1 milliards d'euros est maintenant prévu pour les infrastructures ferroviaires dans le budget 2025.

Des prix de voie plus élevés, sous forme de péage ferroviaire, sont attendus pour des raisons financières. Les associations ferroviaires craignent que des coûts plus élevés puissent entraver la transition du trafic de fret vers les rails.

Mesures supplémentaires

Deux mesures supplémentaires sont prévues pour réduire le déficit. Environ 300 millions d'euros seront générés par un paiement accru de la société énergétique Uniper au budget fédéral. Uniper avait été nationalisée pendant la crise énergétique de 2022 pour assurer l'approvisionnement en énergie des ménages et de l'économie. De plus, la provision pour l'échec des recettes fiscales de la fameuse contribution de crise énergétique de l'UE sera réduite de 200 millions d'euros.

Pas de changements pour l'Autobahn GmbH

L'idée de prêts pour la société des autoroutes fédérale a été abandonnée, car la société ne dispose pas actuellement de ses propres revenus à cet effet. En général, il est possible pour la Autobahn GmbH de recevoir une partie des recettes du péage poids lourds. Cependant, il a été déclaré que les changements dans le financement de l'Autobahn GmbH nécessitent un "débat plus approfondi".

Conformément au plan actuel, la coalition du Sémaphore entend débloquer plus de 480 milliards d'euros dans un avenir proche, environ 10 % de cette somme étant empruntée. Cependant, cela n'est pas gravé dans le marbre, car le Parlement, et non l'administration, a le dernier mot sur le budget fédéral. Les surveillants du budget au Bundestag apportent généralement plusieurs ajustements au projet avant son approbation juste avant Noël, et ils annulent parfois même les propositions de réduction proposées par le gouvernement.

La coalition du Sémaphore souhaite relancer l'économie moribonde, maintenir la protection sociale, réduire la charge fiscale pour les citoyens et faire face à la situation de sécurité internationale tendue grâce à une série de mesures.

"Il y a eu des critiques des négociateurs de leur propre coalition. Le député parlementaire du parti vert Andreas Audretsch a déclaré à l'agence de presse dpa : 'Le va-et-vient entre le ministre des Finances et le chancelier était complètement inutile. Personne en Allemagne ne veut ces chamailleries.'"

Je ne suis pas opposé à réaffecter des fonds pour la Deutsche Bahn propriété de l'État, mais je tiens à maintenir les dispositions de contrôle de la dette de la Loi fondamentale. Malgré un accord, le gouvernement fédéral est toujours confronté à un important déficit budgétaire.

Lire aussi: