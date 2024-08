- Un nouveau visage dans le domaine des dix combattants: une participation systématique après les Jeux olympiques

L'athlète représentant VfB Stuttgart, généralement résidant en Amérique, participe à un triathlon composé d'un sprint de 100 mètres, d'un lancer de disque et d'une course de 1500 mètres au Stade olympique. Niklas Kaul, précédent détenteur du titre mondial et européen, partage l'arène de la compétition.

Luckenkemper : Encore sous le choc de son bronze olympique

Dimanche (12h55 / sportschau.de ; 15h30 sur ARD), cinq médaillés olympiques et un total de 13 athlètes vainqueurs de Paris sont attendus. Parmi eux, Gina Luckenkemper, qui a surpris en remportant le bronze au relais 4x100m lors des Championnats d'Europe 2022. Trois semaines plus tard, la jeune femme de 27 ans n'a toujours pas pleinement réalisé son exploit : "Je n'en ai toujours pas vraiment conscience. Cela fait trois semaines, mais ça n'est pas encore bien rentré."

D'autres athlètes allemands de renom seront également présents, tels que Yemisi Ogunleye, championne olympique du lancer du poids à Mannheim, ainsi que Julian Weber, lanceur de javelote, et Gesa Felicitas Krause, spécialiste des haies. Le champion olympique américain du 110 mètres haies, Grant Holloway, représentera la scène internationale.

35 000 billets pour le Stade olympique déjà vendus

Malaika Mihambo, médaillée d'argent au saut en longueur et qui a souffert des conséquences du COVID-19 pendant sa compétition à Paris, a annoncé mettre fin à sa saison plus tôt que prévu et ne participera pas à l'événement. Elle sera however présente dans la zone réservée aux fans. Les organisateurs prévoient une affluence de 40 000 spectateurs, avec déjà 35 000 billets vendus pour la plus grande réunion d'athlétisme en Allemagne.

