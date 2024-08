- Un nouveau record de cinéma dépassé

Le film bourré d'action "Deadpool & Wolverine", mettant en vedette Ryan Reynolds (47) et Hugh Jackman (55), fait sensation au box-office. Classé comme une production Marvel réservée aux adultes aux États-Unis, limitant l'accès aux moins de 17 ans, le film a établi un nouveau record. En Allemagne, il a été classé FSK 16.

D'ici jeudi, le film avait rapporté un impressionnant 1,086 milliard de dollars dans le monde - 518,8 millions de dollars aux États-Unis et 568,8 millions de dollars à l'étranger. Cela dépasse un autre blockbuster de super-héros, "Joker" réalisé par Todd Phillips et interprété par Joaquin Phoenix (49), qui occupait la première place dans cette catégorie en octobre 2019. Ryan Reynolds a annoncé la nouvelle sur son Instagram, en partageant la mise à jour officielle du magazine professionnel "Deadline". Le week-end dernier, "Deadpool & Wolverine" a franchi la barre du milliard de dollars, devenant ainsi le 55ème film à le faire et le deuxième à avoir une classification R, juste derrière "Joker".

Ryan Reynolds se confronte au succès de "Deadpool & Wolverine"

Reynolds a du mal à croire les chiffres impressionnants du box-office, même après le week-end d'ouverture. Dans une story Instagram, il a admis que c'était "difficile à comprendre" le succès massif.

Le succès au box-office de "Deadpool & Wolverine" a propulsé Ryan Reynolds dans la cour des réalisateurs dont les films sont des succès au box-office. Avec le film qui dépasse "Joker" pour devenir le nouveau recordman des recettes mondiales, le dernier projet de Reynolds est indéniablement un succès au box-office.

