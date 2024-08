De nombreux changements apportés aux règles des élections des États sont centrés sur les protocoles des bulletins de vote par courrier, certains États créant de nouvelles limites d'accès aux boîtes aux lettres de bulletins de vote et resserrant divers délais dans le processus. D'autres États ont cherché à abaisser les obstacles au vote par courrier.

Le rapport du Brennan Center éclaire comment, après l'élection de 2020, les législateurs des deux partis se sont concentrés sur la refonte des règles électorales - à la fois en réponse aux mensonges de l'ancien Président Donald Trump sur une fraude massive ayant entraîné sa défaite, ainsi qu'à la façon dont la pandémie de Covid-19 a transformé les habitudes des électeurs. L'élection de cette année entre Trump et son nouveau rival démocrate, la Vice-Présidente Kamala Harris, est attendue serrée, les récents sondages montrant que la course se resserre dans les États clés depuis que le Président Joe Biden s'est retiré.

Parmi les États surveillés de près qui ont rendu le vote plus difficile depuis 2020, selon l'analyse du Brennan Center, figurent la Floride et la Caroline du Nord.

En Caroline du Nord, une loi de 2023 qui avance le délai d'envoi des bulletins de vote par courrier aux autorités électorales aurait affecté 11 600 bulletins, selon le Brennan Center, si elle avait été en vigueur en 2020. Auparavant, les bulletins de vote par courrier reçus jusqu'à trois jours après l'élection pouvaient être acceptés, mais la nouvelle loi - adoptée par la législature républicaine malgré le veto du gouverneur démocrate Roy Cooper - fixe l'heure limite de réception à 19h30 le jour de l'élection. De plus, un exigence de présentation d'une pièce d'identité photo pour voter entrera en vigueur pour la première fois dans une élection présidentielle en Caroline du Nord. Les électeurs de Floride devront quant à eux faire face à de nouveaux obstacles pour voter par courrier grâce à une loi de 2021 qui limite l'utilisation des boîtes aux lettres de bulletins de vote et restreint l'assistance que les électeurs peuvent recevoir d'autrui, entre autres nouvelles réglementations.

Dans certains États clés, les électeurs trouveront plus d'options pour voter. Le Nevada a rendu le système de vote par courrier universel mis en place pour la pandémie permanent et a amélioré l'accès des électeurs sur les terres tribales. Les électeurs du Michigan pourront s'inscrire en ligne pour un bulletin de vote par courrier, dans le cadre d'un ensemble de lois de 2023 qui ont simplifié le système de vote par courrier. D'autres lois récentes du Michigan prolongent la période de vote anticipé en personne tout en ajoutant d'autres formes d'identification pour répondre à l'exigence de pièce d'identité des électeurs.

Dans certains des États les plus contestés de l'élection de 2020, le tableau est mitigé mais tend vers un paysage plus restrictif pour l'exercice du droit de vote. L'Arizona a ajouté des heures de vote anticipé en personne et adopté d'autres lois qui faciliteront le vote dans des circonstances spécifiques. Mais elle a également imposé de nouvelles exigences - notamment une preuve de résidence pour certains électeurs - qui font l'objet de litiges en cours. Une loi de réforme électorale adoptée par les parlementaires de Géorgie en 2021 a été un point de

Lire aussi: