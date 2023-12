Un nouveau complexe hôtelier de luxe célèbre l'histoire ferroviaire de la Thaïlande

La Thaïlande possède sa propre histoire ferroviaire, qui remonte au début des années 1900, lorsque les citadins de Bangkok montaient à bord des roues d'acier pour quitter la ville afin de s'évader à la plage ou de profiter d'un climat plus frais.

Plus de 100 ans plus tard, un nouveau complexe conçu par l'incomparable Bill Bensley plonge ses hôtes dans l'essence de cette époque.

L' InterContinental Khao Yai, composé de plus de 65 suites et villas, comprend une série de wagons de train thaïlandais recyclés qui ont été transformés en logements de luxe.

Situé à environ 2,5 heures de route de Bangkok, à l'extérieur du parc national de Khao Yai, le complexe a été conçu en s'inspirant des débuts du chemin de fer thaïlandais et de l'histoire de la région en tant que porte d'entrée vers le nord-est de la Thaïlande sous le règne du roi Rama V (1868 à 1910).

Les clients sont plongés dans le passé dès qu'ils entrent dans la réception. Située dans un bâtiment indépendant ressemblant à une gare thaïlandaise classique, elle est remplie de malles de voyage, de bancs en bois, de pièces de train classiques, d'illustrations et de photos historiques.

L'attention portée aux détails est exceptionnelle, mais on s'attend à ce qu'elle le soit dans tout établissement portant le nom de Bensley.

Des mots tels que fantaisiste et fantastique sont souvent utilisés pour décrire le travail de cet Américain basé à Bangkok, et ce à juste titre. Bensley n'a pas son pareil pour laisser libre cours à son imagination. Il en résulte des propriétés qui racontent une histoire, chaque détail étant une anecdote astucieuse qui vient enrichir les pages.

Défis logistiques

Dans le cas de l'InterContinental Khao Yai, M. Bensley explique que sa passion de toujours pour les voyages en train a influé sur la conception. Il a voyagé à bord de nombreux grands trains de luxe sur différents continents et a passé un été à accompagner des groupes de voyageurs âgés sur des trajets ferroviaires côtiers à travers le Canada.

Lorsqu'il est tombé sur une gare de triage thaïlandaise remplie de trains déclassés, il s'est senti obligé d'agir.

Je regardais tous ces vieux wagons rouillés et je me suis dit : "Oh, mon Dieu, ils sont là à pourrir... il faudrait vraiment en faire quelque chose", se souvient-il.

"Six mois plus tard, nous en achetions autant que possible... Il n'est pas nécessaire de tout construire à partir de zéro", ajoute-t-il.

Le plus dur est venu ensuite. Le transport d'un tas de vieux trains lourds et délabrés dans le paysage vallonné de la station s'est avéré aussi difficile qu'on pouvait s'y attendre.

"Nous avions prévu de les amener sur des rails", explique-t-il. Mais un virage serré au bout d'une route de la station, où il fallait placer les wagons, a nécessité l'appel à une aide supplémentaire pour terminer le travail.

"Nous avons loué une énorme grue qui doit s'élever à environ 70 mètres dans les airs. Nous avons ensuite transporté les voitures par avion et les avons déposées sur la pente. C'était une sacrée journée... C'était une grue très chère, mais nous avons tout fait en une journée", explique M. Bensley.

Outre les suites de luxe, les carrosses recyclés du centre de villégiature abritent également un spa, un club pour enfants et trois points de vente de nourriture et de boissons - Poirot, Papillon et le Tea Carriage.

"Au départ, nous pensions que tous les wagons seraient destinés à l'hébergement, mais lorsque nous avons commencé à travailler avec eux, nous sommes tombés amoureux de l'idée de Meurtre sur l'Orient Express. C'est là que Poirot entre en jeu", explique-t-il à propos du restaurant français qui surplombe le lac des Cygnes, tout proche.

Le Papillon, situé juste à côté, est un bar clandestin sur le thème du jazz qui sert des cocktails forts et, le week-end, de la musique live. Le Tea Carriage se trouve dans une autre partie du magnifique complexe paysager, où les clients peuvent déguster une variété de boissons telles que des cafés glacés et un charmant service de thé de l'après-midi.

Le petit-déjeuner est servi dans la Somying's Kitchen, un grand restaurant ouvert toute la journée, dont les cabines rappellent les wagons-restaurants et dont les intérieurs sont d'un bleu et d'un blanc éclatants. À l'extérieur du restaurant, vous trouverez une petite piscine et le Terminus Bar, qui arbore lui aussi des motifs traditionnels des chemins de fer thaïlandais.

Même si vous ne pouvez pas vous installer dans l'un des wagons recyclés, les autres chambres et suites ne sont pas à dédaigner. Chacune, conçue pour ressembler à un wagon classique, est unique et présente des panneaux spectaculaires encadrant des papiers peints pittoresques.

Il existe des suites communicantes avec des lits superposés pour les groupes plus importants, tandis que d'autres disposent de balcons avec vue sur le lac et de piscines privées.

Les clients sont encouragés à se rendre dans le parc national - plus d'informations à ce sujet ci-dessous - mais il vaut la peine de passer un peu de temps à profiter de l'hôtel.

Les 19 hectares de l'InterContinental Khao Yai comptent plus de 30 000 arbres et plusieurs lacs, dont le plus grand est occupé par plusieurs cygnes noirs et blancs, d'où le nom de "Swan Lake". Des vélos sont mis à disposition gratuitement sur le sentier du lac, et il y a de nombreux endroits où s'asseoir et regarder les cygnes se dandiner.

Parc national de Khao Yai

Bien qu'incroyablement populaire parmi les habitants de Bangkok à la recherche d'un week-end pour échapper à la ville, Khao Yai n'est pas une destination de choix pour les touristes étrangers, qui se dirigent plutôt vers les plages thaïlandaises ou vers Chiang Mai, la porte d'entrée vers le nord montagneux.

Le cachet d'une propriété Bensley gérée par l'InterContinental donnera sans aucun doute un coup de pouce à la région sur la scène internationale.

Les paysages situés à l'extérieur du parc national de Khao Yai sont souvent comparés à la campagne italienne, et certains centres de villégiature, cafés, restaurants et établissements vinicoles s'inscrivent dans cette lignée.

Outre l'InterContinental, il n'y a qu'un seul établissement de marque internationale dans la région, un Movenpick qui propose un hôtel tentaculaire ressemblant à un château et un parcours de golf de 18 trous.

Les visiteurs qui souhaitent vraiment poursuivre leur rêve d'escapade italienne peuvent se rendre à Toscana Valley, un projet à usage mixte qui comprend une réplique de la tour penchée.

Mais Khao Yai reste avant tout une destination de choix pour les amoureux de la nature. Faisant partie du complexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai, classé par l'UNESCO, il s'agit du plus ancien parc national de Thaïlande, composé de plus de 2 000 kilomètres carrés de forêts et de prairies.

Les sentiers de randonnée s'adressent à des personnes de différents niveaux, et nombre d'entre eux permettent d'accéder à de magnifiques chutes d'eau. L'une des plus célèbres est Haew Narok, d'où le personnage de Leonardo DiCaprio a sauté dans le film "La plage", sorti en 2000.

La faune comprend des éléphants, des ours, des gibbons et des tigres (bien que les humains aperçoivent rarement les grands félins). Les responsables du parc proposent des excursions nocturnes d'observation de la faune, qui peuvent être réservées au centre d'accueil des visiteurs.

M. Bensley explique que c'est l'emplacement de l'InterContinental à proximité du parc national qui l'a incité à se lancer dans ce projet.

"Je suis un homme de la nature, donc pour moi, être si proche de la forêt primaire est vraiment ce qui me fait vibrer, pouvoir aller dans ce parc et voir quelques-uns des rares éléphants sauvages qui restent en Asie... c'est certainement ce que je préfère".

Bien que la plupart des visiteurs arrivent en voiture, il est possible de prendre le train depuis Bangkok jusqu'à la gare de Pak Chong, qui se trouve à environ 40-45 minutes du centre de villégiature.

À l'avenir, M. Bensley souhaite organiser des voyages en train le week-end, au cours desquels des invités costumés joueront "Meurtre sur l'Orient Express".

Qu'ils se rendent à Khao Yai depuis Bangkok en voiture ou en train, les visiteurs remarqueront peut-être l'érection d'un tronçon de voies ferrées surélevées. Celles-ci font partie de l'itinéraire du train à grande vitesse Bangkok-Nakhon Ratchasima, dont la construction a été retardée et qui traversera à terme le Laos pour se rendre en Chine.

La ligne Bangkok-Nakhon Ratchasima, longue de 250 km, devrait être inaugurée en 2026, selon des rapports récents des médias.

Alors que les voyageurs commencent à rêver des années à venir, lorsque le train à grande vitesse permettra de traverser plus facilement la campagne thaïlandaise, il est bon de savoir qu'il existe un lieu de villégiature qui rend également hommage à l'histoire ferroviaire du pays.

InterContinental Khao Yai Resort, 262, Pong Talong Sub-District, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima 30450 ; +66 (0)44 082 039 ; tarifs à partir de 8 700 bahts (265 $) par nuit .

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com