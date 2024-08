- Un nouveau centre d'études a été inauguré à l'Unimedizin de Göttingen

Un nouveau pôle de recherche à la Médicine Universitaire de Göttingen a été officiellement inauguré. Selon la médecine universitaire, des recherches seront menées au Centre Cœur et Cerveau de Göttingen (CCCG) sur les maladies cardiovasculaires et le cerveau, en se concentrant sur la relation complexe entre les deux. La nouvelle installation, achevée en janvier 2023, a été entièrement prise en charge par les équipes de recherche. Le centre rassemble deux domaines de recherche clés de la Médicine Universitaire de Göttingen (MUG) pour explorer la complexe interaction entre le cœur et le cerveau, laissant de nombreuses questions sans réponse dans ce domaine.

Aucune installation équivalente n'existe ailleurs, comme mentionné. Le bâtiment abrite onze groupes de recherche, avec des scientifiques de la MUG et de l'Université de Göttingen, de l'Institut Max Planck de Dynamique et d'Organisation Autonome, et du Centre Allemand des Primates, prêts à collaborer dans divers domaines. Le bâtiment comprend 3 450 mètres carrés d'espace fonctionnel et est équipé de 26 laboratoires.

Le nouveau centre de recherche, connu sous le nom de Centre Cœur et Cerveau de Göttingen (CCCG), fait partie de la Médicine Universitaire de Göttingen (MUG). Ce centre de recherche mènera des investigations pionnières sur les maladies cardiovasculaires et le cerveau, en se concentrant sur leur complexe interrelation.

