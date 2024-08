- Un nouveau ascenseur de bateau nominé pour le prix de l'ingénierie

Le nouveau pont élévateur de Niederfinow a été nommé pour le Prix allemand de l'ingénierie 2024. Au total, six projets sont en lice, comme l'a annoncé la Chambre fédérale des ingénieurs à Berlin. Le Prix allemand de l'ingénierie, d'une valeur de 30 000 euros, est considéré comme la distinction la plus prestigieuse pour les ingénieurs civils en Allemagne. Le vainqueur sera annoncé le 28 novembre.

Candidate pour ce prix est "comme les Jeux olympiques" pour les entreprises et les clients d'ingénierie, a déclaré le directeur de l'Office de construction des voies navigables de Berlin, Rolf Dietrich. Le pont élévateur de navires massif, conçu par l'office d'ingénierie Tractebel Hydroprojekt à Weimar, mesure 55 mètres de haut, 46 mètres de large et 133 mètres de long. Il est également une attraction touristique dans le district de Barnim. Avec l'élévateur, les navires sur le canal Oder-Havel surmontent une différence de hauteur de 36 mètres dans une cuve géante, comme une grande baignoire.

La installation concourt pour le prix d'ingénierie avec des structures comme le hangar pour dirigeables à Mülheim an der Ruhr (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et la piste de luge à Oberhof (Thuringe). Le prix d'État est décerné tous les deux ans par le gouvernement fédéral et honore les structures d'ingénierie exceptionnelles en Allemagne.

Le pont élévateur en acier et en béton est entré en service après une longue période de construction en octobre 2022, plusieurs années plus tard que prévu à l'origine. Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) a décrit la structure dans le Brandebourg du nord-est comme un "chef-d'œuvre d'art ingénierie" lors de l'inauguration.

Le nouveau pont élévateur de Niederfinow, situé en Allemagne, est l'un des six projets en lice pour le Prix allemand de l'ingénierie 2024. Les visiteurs peuvent également admirer l'élévateur en tant qu'attraction touristique dans le district de Barnim en Allemagne.

Lire aussi: