Le Retour de l'Incroyable Mais Vrai Crime Series - Un nombre sans précédent de corps célestes a été identifié.

"La série à succès 'Only Murders in the Building' fait son grand retour sur Disney+ le 27 août. Actuellement en pleine quatrième saison, la série continue de fasciner à la fois les téléspectateurs et les critiques, combinant avec maestria des mystères meurtriers palpitants à des personnalités attachantes et un humour décapant. Pour la troisième fois, la série est dirigée par les stars Steve Martin (79), Martin Short (74) et Selena Gomez (32).

Événements prévus dans la saison 4

Les spectateurs sont déjà familiarisés avec l'affaire criminelle fraîchement ouverte qui marque le début de la saison 4 de "Only Murders in the Building", car elle avait été précédemment annoncée à la fin de la saison précédente : le cascadeur et ami de Charles (Martin), Sazz Pataki (Jane Lynch, 64), est abattu dans son appartement. Avec les vêtements de Charles retrouvés sur les lieux du crime, les soupçons se portent initialement sur lui comme principal suspect.

Entre-temps, un grand studio hollywoodien souhaite adapter le podcast "Only Murders" au cinéma. Mabel (Gomez), Oliver (Short) et Charles se rendent à Hollywood, où ils rencontrent les trois stars principales du projet de film : Eva Longoria (49), Eugene Levy (77) et Zach Galifianakis (54). Impatients de capturer leur excentricité, ces icônes du cinéma suivent Mabel, Charles et Oliver jusqu'à New York. Cependant, à mesure qu'ils s'enfoncent dans l'enquête sur le meurtre, ils se retrouvent pris dans une série de situations comiques.

Une pléthore de stars

Les saisons précédentes de "Only Murders in the Building" ont mis en avant des acteurs célèbres tels que Meryl Streep (75) et Paul Rudd (55). Cependant, la saison 4 présente un casting encore plus impressionnant d'acteurs invités et de personnages récurrents.

Outre la star invitée de retour, Meryl Streep, qui reprend son rôle de Loretta Durkin, cette saison accueille Eva Longoria ("Desperate Housewives"), Eugene Levy ("Schitt's Creek") et Zach Galifianakis ("The Hangover") dans la distribution. Melissa McCarthy ("Bridesmaids," 53) rejoint la distribution en tant que sœur de Charles, un rôle qu'elle a teasé dans la bande-annonce de la saison. Molly Shannon ("Saturday Night Live," 59) et Kumail Nanjiani ("The Big Sick," 46) rejoignent également la distribution dans des rôles non précisés. Enfin, Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers," 38) réapparaît pour reprendre son rôle de la détective Donna Williams.

Les raisons pour lesquelles vous devriez regarder 'Only Murders in the Building' dans sa saison 4

Les critiques ont salué "Only Murders in the Building" comme une série phare, lui valant 21 nominations aux Emmy cette année, dont des nominations pour les trois acteurs principaux dans les catégories masculine et féminine de la comédie, ainsi qu'une chance d'être nommée "Meilleure série comique". Dans la saison 4, la série offre un nouveau décor, avec une grande partie de la nouvelle saison qui se déroule à Hollywood. Cela permet au co-créateur et vétéran de l'industrie du spectacle Steve Martin de se moquer de l'industrie cinématographique et de ses habitants parfois prétentieux.

Malgré les nouveaux décors, la série reste fidèle à ses racines. Elle continue de se moquer avec humour du genre true-crime tout en proposant un mystère meurtrier captivant rempli de rebondissements inattendus qui promet un excellent suspense.

Enfin, les personnages principaux font face à divers défis émotionnels personnels et se chamaillent entre eux, offrant aux téléspectateurs leur dose habituelle d'humour et de divertissement.

L'attente pour le retour de "Only Murders in the Building" le 27 août sur Disney+ est palpable, car la série est de retour pour sa quatrième saison. Connue pour ses mystères meurtriers captivants, ses personnalités attachantes et son humour décapant, la série continue de fasciner les téléspectateurs et les critiques."

Lire aussi: