Un nombre massif de passionnés de jeux anticipent la participation à la Gamescom, rencontrant des difficultés au sein du secteur.

Officiellement, l'événement Gamescom était prévu pour commencer le mercredi soir, avec des personnalités telles que le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Les Verts), le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le maire de Cologne, Henriette Reker, attendus. Le jeudi, ils ont entrepris ensemble une visite de l'exposition.

Selon le ministre numérique Volker Wissing (FDP), l'industrie du jeu vidéo, connue pour son "pouvoir innovant et son énergie créative", captive des millions de personnes chaque année. Elle développe des technologies avancées qui trouvent des applications au-delà des jeux. Les organisateurs visent à accueillir 370 000 visiteurs d'ici dimanche, une augmentation importante par rapport aux 320 000 visiteurs de l'année précédente.

La cérémonie d'ouverture officieuse a eu lieu le mardi soir, avec une présentation de l'industrie pour les professionnels et les médias, qui a inclus la présentation d'un nouveau volet de la série "Borderlands" et des détails sur le prochain chapitre de "Call of Duty". De grandes entreprises comme Microsoft et Tencent sont présentes à Cologne, bien que Sony et Nintendo soient remarquablement absentes, sans raison officielle.

L'industrie du jeu vidéo a rapporté plus de 160 milliards d'euros de revenus l'année dernière, selon les analystes de l'industrie de Newzoo. Cependant, des défis persistent, notamment des ventes volatiles, la lutte des petites entreprises et des licenciements dans les grands studios en raison de mesures d'économie.

Game, l'association allemande de l'industrie du jeu vidéo, a exprimé ses préoccupations quant au manque de soutien politique. Le PDG Felix Falk a souligné les controverses concernant un programme de financement de l'année dernière, qui a rendu les candidatures impossibles en raison de désaccords entre le ministère de l'Économie et la ministre d'État à la Culture Claudia Roth (Les Verts). "C'est particulièrement décourageant en ces temps difficiles", a déclaré Falk.

En conséquence, certains studios ont du mal à concurrencer à l'international, a affirmé Falk. "L'argent s'épuise simplement." Une réunion entre Roth et son collègue de parti, le ministre de l'Économie Robert Habeck, est urgemment nécessaire pour que les entreprises puissent avoir accès aux fonds, selon Falk.

À la veille de Gamescom, l'association numérique Bitkom a publié des statistiques de l'industrie. Selon une enquête, les dépenses moyennes mensuelles en jeux vidéo et ordinateurs, hors matériel comme les ordinateurs, les consoles et les téléphones mobiles, s'élèvent à environ 31 euros. Cela a augmenté par rapport aux 26 euros de l'année précédente et aux 23 euros de deux ans auparavant.

En plus de l'achat traditionnel de jeux en magasin ou via des plates-formes, les achats dans le jeu représentent une part importante des revenus, avec 48 % des personnes ayant effectué de tels achats au cours des 12 derniers mois. Les achats dans le jeu comprennent des éléments tels que l'équipement pour accélérer la progression du jeu.

Le jeu, que ce soit sur les téléphones mobiles, les tablettes ou les consoles classiques, est un passe-temps répandu, selon Bitkom. La moitié des Allemands âgés de 16 ans et plus jouent à des jeux vidéo ou sur ordinateur au moins occasionnellement, avec une majorité de ceux âgés de 16 à 29 ans. Les téléphones mobiles sont le dispositif le plus couramment utilisé à cette fin.

