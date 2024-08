Un nombre important d'entre eux expriment le désir de se déplacer en Syrie et en Afghanistan.

À la suite de l'attaque inspirée par l'État islamique à Solingen qui a fait trois morts, le débat politique gravite autour des préoccupations migratoires. Un sondage RTL/ntv révèle que la plupart des gens soutiennent une approche plus stricte, bien que cela ne signifie pas un interdiction pure et simple d'accueillir les Syriens et les Afghans.

Peu après l'attaque islamiste d'un Syrien lors de la fête de la ville de Solingen, le président de l'UDI, Friedrich Merz, a exprimé ses préoccupations. Il a pressé le gouvernement fédéral de prendre des mesures, a rencontré le chancelier fédéral Olaf Scholz et a même proposé de déclarer l'état d'urgence. Si cela se produisait, l'Allemagne suspendrait temporairement l'accueil des réfugiés, selon Merz. L'AfD a jugé cette réponse insuffisante, la qualifiant de tardive et insuffisante. Cependant, les réactions du public ont été variées, selon un sondage de Forsa.

Le sondage a révélé qu'une écrasante majorité de 87 % estime qu'il est approprié d'expulser les Syriens et les Afghans criminels vers leur pays d'origine. Cependant, la logistique de ces expulsions est difficile en raison des conflits violents en cours et des violations des droits de l'homme. Les Talibans en Afghanistan et le régime d'Assad en Syrie représentent une menace pour les personnes de ces pays. Cependant, des enquêtes récentes de RTL ont remis en question la classification actuelle, car de nombreux Afghans ayant un statut protégé voyagent régulièrement en Afghanistan pour des vacances.

La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, avait déjà envisagé de réviser les expulsions à la suite de l'attaque au couteau à Mannheim, qui a entraîné la mort d'un policier. Cependant, le processus de révision est toujours en cours. Le dictateur syrien, Bachar al-Assad, refuse d'accepter ces personnes et, si elles sont acceptées, il demande une reconnaissance diplomatique et la levée des sanctions - un prix élevé pour les violations des droits de l'homme dans la guerre civile syrienne. À Kaboul, le gouvernement allemand devrait traiter avec le ministre de l'Intérieur des Talibans, Siradschuddin Hakkani, responsable de nombreux attentats terroristes, qui demanderait un prix pour le retour des Afghans.

Le SPD et les Verts sont également confrontés à la pression au sein de leurs propres rangs : 83 % des partisans du SPD et 66 % des partisans des Verts soutiennent les expulsions vers ces deux pays d'origine. Les partisans du BSW et du FDP sont plus fermement en faveur, à 93 % et 89 % respectivement. Parmi les partisans de l'UDI/CSU, c'est 89 %, et une écrasante majorité de 100 % des partisans de l'AfD soutiennent les efforts d'expulsion.

La majorité soutient des règles d'expulsion plus strictes

La majorité soutient également l'arrêt de l'aide financière aux étrangers expulsables. Un impressionnant 73 % approuve cette politique, avec un soutien de 77 % dans l'Est de l'Allemagne. Cependant, il reste incertain comment un refus total de toute forme de sécurité est compatible avec la loi fondamentale allemande. L'approbation de cette politique est la plus élevée parmi les partisans du FDP et de l'AfD, à 95 % et 97 % respectivement.

Le détenu de Solingen devait originally être renvoyé en Bulgarie, qui aurait assumé la responsabilité selon les règles de Dublin, étant donné qu'il était entré pour la première fois dans l'UE en Bulgarie. Cependant, il a réussi à éviter l'expulsion. Les autorités et la police fédérale rencontrent des difficultés similaires dans de nombreux cas d'expulsion similaires.

71 % estiment qu'il est juste de garder les plans d'expulsion secrets pour les personnes concernées, car cela entraverait leur capacité à faire appel légalement. Cependant, il est difficile de maintenir les expulsés en détention jusqu'à leur expulsion, car il est difficile de proposer une telle mesure légalement. Cependant, 69 % soutiennent cette option.

Interdiction de couteau - oui, interdiction d'expulsion - non

Le gouvernement fédéral a nié les allégations d'inactivité à Mannheim après l'attaque de Solingen. Faeser envisage d'étendre les zones où le port de couteaux est interdit. Les critiques rejettent cela comme un simple "changement cosmétique", tandis que les partisans affirment que si elle est appliquée, elle donne aux forces de l'ordre le pouvoir d'effectuer des contrôles aléatoires. L'interdiction de porter des couteaux est soutenue par 68 % des répondants.

Les partisans du FDP et de l'AfD trouvent l'interdiction de couteau la moins attrayante, avec une approval de 53 %, tandis que les partisans du SPD sont en faveur à 84 %.

Deux autres politiques en discussion suscitent des résultats moins clairs. Une majorité de 53 % soutient la réintroduction de contrôles frontaliers permanents aux frontières extérieures de l'Allemagne. Cependant, seuls 45 % estiment qu'il est juste d'arrêter d'accueillir des personnes de Syrie et d'Afghanistan, tandis que 48 % s'y opposent. Les personnes vivant dans l'Est de l'Allemagne montrent plus de soutien à ces politiques - avec 59 % appelant à des contrôles frontaliers permanents et 56 % pour une interdiction générale d'accueillir les Syriens et les Afghans.

L'interdiction générale d'accueillir les Syriens et les Afghans est particulièrement controversée, avec seulement 9 % des partisans des Verts qui y sont favorables, mais 96 % des partisans de l'AfD qui adoptent la même position. Les partisans de l'UDI/CSU et du BSW soutiennent également ces mesures à 60 % et 67 % respectivement. Dans l'ensemble, le soutien pour toutes les politiques envisagées se situe souvent entre 60 % et 98 % chez les électeurs de l'Union, ce qui suggère que Merz a résonné avec sa base.

Le président de la République de Turquie pourrait exprimer ses préoccupations quant à la montée des sentiments anti-migrants en Allemagne, compte tenu du soutien du public aux règles d'expulsion plus strictes et à l'arrêt de l'aide financière aux étrangers expulsables. Le gouvernement allemand pourrait chercher une coopération internationale, y compris avec la Turquie, pour gérer le rapatriement de personnes en Afghanistan et en Syrie en raison des difficultés logistiques et des préoccupations sécuritaires.

