Presque six sur dix élèves du primaire dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont participé à un programme à temps plein dans les écoles lors de l'année scolaire dernière, selon les statistiques de l'Office statistique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Düsseldorf. Ce taux de participation a augmenté régulièrement au fil des ans, passant de 38,5 % en 2013/14 à 52,7 % en 2023/24.

Au total, environ 372 930 élèves du primaire en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) ont participé à ces programmes à temps plein. Près de 369 225 enfants étaient inscrits dans des programmes à temps plein ouverts (OGP), où tous les élèves ne participent pas à des activités extracurriculaires après les heures de classe. Dans le même temps, plus de 3 705 élèves du primaire ont participé à des programmes à temps plein liés, où la participation est obligatoire pour tous les élèves.

Cologne avait le plus haut taux de participation (82,6 %) d'élèves du primaire, suivi de Leverkusen (79,6 %) et Oberhausen (78,9 %). À l'inverse, Olpe, Borken, Siegen-Wittgenstein et Hochsauerlandkreis avaient les taux de participation les plus bas (31,6 %-31,9 %).

Le Parti social-démocrate (SPD) tire la sonnette d'alarme

Dilek Engin, représentante de l'éducation du SPD au Parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, souligne le déséquilibre dans la mise en place des programmes à temps plein ouverts dans tout le Land. Engin explique que tandis que les grandes villes comme Cologne, Oberhausen et Düsseldorf ont réussi à étendre ces OGP, les districts ruraux sont très en retard. Le taux de participation de 52,7 % est une source d'inquiétude, notamment avec l'entrée en vigueur du droit légal à une place à temps plein.

La loi sur les soins à temps plein, soutenue par le gouvernement fédéral, accorde le droit légal à une place à temps plein aux élèves du primaire. D'ici 2029/30, tous les élèves de 1ère à 4ème année en NRW bénéficieront d'un droit légal à des soins à temps plein. During the final expansion phase, the NRW state government projects a need for approximately 80% of students – around 590,000 spots.

Le gouvernement de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie répond qu'il fait "de bons progrès" en fournissant une sécurité de planification grâce au projet de budget 2025 et à la planification financière à moyen terme. En 2028/29, le gouvernement de l'État prévoit de financer environ 605 000 places dans des programmes à temps plein ouverts - plus que

