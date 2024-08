- Un nombre important de personnes ont participé à une manifestation contre l'accord MSC.

Peu avant que le Parlement de Hambourg ne prenne une décision sur l'entrée de MSC dans la société de logistique HHLA, des centaines d'individus ont protesté contre cet arrangement. Ils se sont réunis aux postes d'amarrage, puis ont marché vers l'Hôtel de Ville et le siège de HHLA à Hafencity. Les autorités n'ont pas pu fournir un compte exact de participants, mais les estimations suggèrent environ 500 personnes. Du point de vue de Verdi, l'implication de MSC pourrait potentiellement mettre en danger des emplois non seulement chez HHLA, mais aussi chez d'autres entreprises portuaires, telles que les opérations portuaires globales et les opérations d'amarrage.

Outre les symboles de Verdi, plusieurs banderoles et slogans d'organisations de gauche radicales comme la DKP ou la MLPD, ainsi que des anarchistes, étaient visibles lors de la manifestation. Les manifestants ont scandé des slogans tels que "Notre port, notre ville, arrêtez l'accord MSC!" et "Vive la solidarité internationale!". Certains manifestants portaient des keffiehs palestiniens, tandis que d'autres affichaient des slogans tels que " Liberté pour la Palestine!". Des officiers de police en tenue de protection accompagnaient la manifestation.

Le gouvernement rouge-vert de Hambourg souhaite inviter la Mediterranean Shipping Company (MSC) pour renforcer Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) et la manutention des conteneurs. La ville conservera 50,1% des actions, tandis que MSC contrôlera les 49,9% restants. Auparavant, la ville détenait environ 70% des actions, le reste étant en circulation publique.

En échange, MSC prévoit d'augmenter son volume de fret chez HHLA à partir de l'année prochaine, visant à l'augmenter à près d'un million de conteneurs standard par an d'ici 2031. La société de navigation suisse cherche également à construire un nouveau siège allemand à Hambourg et, en collaboration avec la ville, à augmenter le capital d'HHLA de 450 millions d'euros.

Décision attendue pour le vote sur l'accord

Initialement, le Parlement devait voter sur l'accord lors de sa dernière session avant les vacances d'été. Cependant, comme l'opposition a reporté la deuxième lecture finale, cela se fera maintenant lors de la première session après les vacances d'été le 4 septembre. Compte tenu de la majorité rouge-vert des deux tiers au Parlement, une décision conforme aux souhaits du gouvernement semble imminente.

La ville portuaire de Hambourg abrite Hafencity, où se trouve le siège de HHLA et où ont eu lieu les protestations contre l'entrée de MSC chez HHLA. despite the protests, the red-green Government aims to invite MSC to strengthen Hamburg Port and Logistics AG (HHLA).

Lire aussi: