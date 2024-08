- Un nombre important de personnes en Basse-Saxe ont des problèmes d'alphabétisation.

Grâce à une initiative du Landtag, le ministère de la Science a mis en avant le problème des individus luttant contre les difficultés d'écriture et de lecture. Cette initiative a été motivée par la Journée internationale de l'alphabétisation qui approche le 8 septembre, comme l'a annoncé le ministère.

Dans le seul Land de Basse-Saxe, environ 620 000 adultes âgés de 18 à 64 ans – soit environ un sur 13 habitants – sont touchés par ce problème. Ils sont souvent qualifiés d'« analphabètes fonctionnels », ce qui signifie qu'ils ont des compétences limitées en lecture et en écriture. En Allemagne dans son ensemble, ce chiffre atteint environ 6,2 millions d'adultes, soit un sur sept, selon une étude de 2018 de LEO examinant les compétences littéraires des adultes.

Le ministère considère l'alphabétisation, définie comme la capacité à lire et à écrire, comme un prérequis vital pour l'intégration dans la société. During a meeting with Lower Saxony's Landtag President Hanna Naber and Science Minister Falko Mohrs (both SPD), Uwe Boldt, a member of the Learner Council in Lower Saxony, shared his daily experiences of being illiterate.

Boldt aims to raise awareness among Landtag members and educate them on the matter, asserting that illiterates primarily grapple with their own shame and juggling daily life. He advocates for increased funding and support programs as solutions.

According to Mohrs, the ministry intends to allocate 7 million euros from the EU's Social Fund for support programs. This allocation will be bolstered by a further 7.6 million euros in state funds.

