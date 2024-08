Un nombre important de personnes de la génération Z expriment une faible confiance dans le Congrès et la présidence, selon une recherche récemment menée.

Selon un sondage, près de six sur dix individus de la génération Z, considérés comme étant âgés de moins de 28 ans, font preuve d'un faible niveau de confiance envers le Congrès. Les mêmes sentiments sont partagés envers la présidence et la Cour suprême, avec respectivement 51% et 44% exprimant un faible niveau de confiance. Seuls 20% font preuve d'une confiance substantielle envers la Cour suprême, tandis que même moins expriment un niveau de confiance élevé envers le Congrès ou la présidence.

Une grande partie des adultes de la génération Z (plus d'un tiers) font preuve d'un faible niveau de confiance envers les grandes entreprises technologiques (49%), l'information (43%), le système de justice pénale (41%) et la police (37%). L'armée et le système médical bénéficient d'un peu plus de confiance, avec respectivement 30% et 26% exprimant un faible niveau de confiance. Seulement 7% font preuve d'un faible niveau de confiance envers la science dans son ensemble.

Ces résultats sont en accord avec ceux d'un sondage de l'Institut de politique de Harvard publié plus tôt cette année, qui a mis en évidence une baisse de la confiance parmi les jeunes adultes envers différentes institutions.

La confiance dans le système politique du pays n'est pas exclusive aux jeunes. Un sondage Gallup réalisé plus tôt cette année a posé une question similaire concernant la confiance envers les institutions. Des pourcentages similaires d'adultes de tous âges ont exprimé un scepticisme envers les trois branches du gouvernement : 57%, 46% et 35% ont exprimé un faible niveau de confiance envers le Congrès, la présidence et la Cour suprême respectivement. Cependant, les jeunes adultes étaient plus susceptibles d'exprimer un faible niveau de confiance envers la police, l'armée et les grandes entreprises technologiques par rapport au public en général.

Les membres de la génération Z ont généralement confiance en leurs enseignants. Selon le sondage Gallup-Walton Foundation, près de six sur dix élèves du secondaire, du lycée et étudiants universitaires font preuve d'une confiance élevée envers leurs enseignants et autres adultes de l'école.

Le sondage Gallup-Walton Foundation a interrogé 4 157 individus âgés de 12 à 27 ans aux États-Unis entre le 26 avril et le 9 mai, en utilisant un panel en ligne représentatif de la nation. Les résultats ont une marge d'erreur de ±2,1 points de pourcentage.

