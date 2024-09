Un nombre important de jeunes affichent des signes d'utilisation préjudiciable des médias sociaux.

Apparemment, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Europe, un nombre croissant de jeunes ont du mal à se séparer de leurs smartphones. Les dernières statistiques du bureau régional de l'OMS en Europe indiquent que plus de 10 % des adolescents présentent des signes de dépendance excessive aux réseaux sociaux, avec un taux plus élevé chez les filles (13 %) que chez les garçons (9 %). Près d'un tiers d'entre eux (36 %) sont constamment en contact avec leurs amis en ligne.

Depuis 2018, ce problème de dépendance aux réseaux sociaux chez les adolescents a augmenté de 7 % à 11 %, selon les données de l'OMS en Europe. Les adolescents allemands en 2022 étaient slightly en dessous de la moyenne, à 10 %.

De plus, l'OMS a mis en évidence que 12 % des jeunes sont vulnérables au développement de comportements problématiques liés aux jeux, les garçons étant plus touchés que les filles. L'organisation basée à Copenhague exprime de sérieuses préoccupations quant à l'impact de la technologie numérique sur la santé mentale et le bien-être des jeunes en Europe.

L'Union européenne s'est activement engagée à traiter le problème croissant de la dépendance aux réseaux sociaux chez ses jeunes, comme le souligne le bureau régional de l'OMS. L'Union européenne s'inquiète de l'impact de l'utilisation excessive de la technologie numérique sur la santé mentale de ses adolescents.

