Un nombre croissant d'espèces animales et végétales sont en train de disparaître en Allemagne.

Traduction française :

Des créatures telles que les papillons, les abeilles et les oiseaux des champs montrent une baisse de leur diversité en Allemagne, selon une étude impliquant plus de 150 auteurs. Les populations de nombreuses espèces diminuent, comme l'indique l'analyse "Facts Check Biodiversité". Plus de la moitié des différents habitats naturels de l'Allemagne sont en mauvais ou en mauvais état écologique.

Cette évolution a des implications significatives. "Les populations d'oiseaux dans les terres agricoles et ouvertes ont diminué de plus de moitié en seulement 40 ans", indique le rapport. La variété des insectes a également été touchée, bien que certaines espèces, comme les libellules, aient montré des améliorations. Malheureusement, de nombreux espèces de papillons ont montré des tendances négatives. Près d'un tiers de toutes les espèces de la liste rouge sont menacées d'extinction, soit en danger soit en danger critique.

Les plantes souffrent également, en particulier les plantes des champs, selon Alexandra-Maria Klein, professeure de conservation de la nature et d'écologie du paysage, et l'une des auteurs principaux de l'étude. Ce sont des plantes sauvages qui poussent à côté des plantes cultivées sur les champs ou les vignobles. "De nombreuses de ces espèces sont rarement vues maintenant", déclare Klein. Y compris des espèces comme la coquelicot et la fleurance allemande.

Côté positif, il y a une augmentation des espèces végétales non indigènes, ou néophytes. Cependant, les implications pour l'avenir restent incertaines, selon le biologiste.

Principales influences négatives de l'agriculture

Pour l'analyse, les auteurs ont examiné l'état des connaissances sur les cinq habitats principaux en Allemagne - terres agricoles et ouvertes, forêts, eaux intérieures et zones humides, eaux côtières et marines, zones urbaines. Les études ont été évaluées et des séries chronologiques de la biodiversité ont été compilées. La plupart des données sur la biodiversité proviennent de bénévoles, selon les auteurs. Les observations officielles à long terme sont rares. Le rapport a été financé par le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche.

Les habitats de l'Allemagne sont classés en un total de 93 types d'habitats. L'état est particulièrement préoccupant pour les prairies, les pâturages naturels, les marais, les forêts de marais, les marécages et les sources.

De plus, environ neuf pour cent des types d'habitats du fond marin de la mer du Nord sont détruits, comme l'indique le contrôle des faits. Cela comprend les prairies sous-marines sur les fonds sableux plats et les bancs de l'huître européenne.

Tout n'est pas perdu

Le rapport désigne l'agriculture intensive avec des pesticides comme le principal responsable de la perte de la biodiversité. "Moins de pesticides sont utilisés", déclare Klein. Cependant, les substances sont maintenant plus toxiques, selon elle. D'autres facteurs négatifs comprennent l'enlèvement des haies dans les terres agricoles et ouvertes, l'étanchéité des surfaces urbaines, le drainage à grande échelle des paysages, en particulier dans les marais et les zones humides, le changement climatique et d'autres influences connexes.

Les auteurs ne sont pas des perdants de cœur. La restauration de la biodiversité, la réintroduction de certaines espèces et la protection d'autres sont toutes possibles et souvent réalisables. Pour chaque type d'habitat, il existe des méthodes pour promouvoir la biodiversité. Par exemple, la population de phoques dans les ports en Allemagne était proche de l'extinction, mais maintenant il y a plus de 2000 animaux. Cela démontre le pouvoir de la protection des espèces cohérente, selon Helge Bruelheide, professeur de géobotanique.

La qualité des eaux courantes a également considérablement amélioré depuis les années 1970 grâce au traitement des eaux usées, ce qui a un impact positif sur la diversité des invertébrés. Les invertébrés comprennent les libellules, les coléoptères ou les mouches. Christian Wirth, écologiste végétal et président du rapport, mentionne l'augmentation de la proportion des forêts mixtes et l'augmentation du bois mort comme autre exemple positif. De nombreux organismes forestiers dépendent du bois mort.

Politique, économie et société doivent agir

Les mesures pour protéger la biodiversité peuvent inclure l'agriculture biologique, l'extension des zones protégées, les méthodes de pêche durables dans les eaux côtières et la tonte amicale des insectes, selon le rapport.

Politique, économie et société partagent tous la responsabilité de la mise en œuvre. "Beaucoup se passe au niveau politique", souligne Wirth. Il y a de nombreuses directives de l'Union européenne et allemandes conçues pour protéger les types d'habitats et les espèces menacées. Cependant, ils manquent souvent de coordination ou font face à une résistance, en particulier de l'agriculture et de la sylviculture.

Enfin, chaque individu peut faire une différence de petites manières, selon Marion Mehring de l'Institut de recherche socio-écologique à Francfort. Par exemple, les propriétaires de jardins peuvent concevoir leurs jardins de manière naturelle. "Les espaces de jardin en Allemagne sont roughly the same size as nature reserve areas. This means they can indeed make a significant contribution."

