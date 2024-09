Un nombre croissant d'entreprises allemandes rencontrent des retards dans la réception de leurs paiements.

Il semble que de nombreuses entreprises en Allemagne soient confrontées à des retards de paiement, selon l'assureur-crédit français Coface, basé à Mayence. Une enquête de Coface a révélé que 78 % des entreprises interrogées cette année ont connu des retards de paiement, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente et supérieure aux taux enregistrés pendant la pandémie.

Cependant, les retards de paiement ont augmenté très légèrement cette année, avec une durée moyenne de 31 jours. Avant la pandémie, il fallait en moyenne 40 jours pour régler les paiements. Toutefois, Coface a rapporté que 16 % des entreprises ont été touchées par des "retards de paiement exceptionnels", représentant plus de 2 % de leur chiffre d'affaires annuel. Cela représente une augmentation de 7 points par rapport à l'année précédente.

Les "retards de paiement exceptionnels", selon Jochen Böhm de Coface, représentent un "risque notable pour les entreprises" et peuvent même entraîner la faillite. À l'échelle mondiale, plus de 80 % des créances de plus de 180 jours ne sont pas compensées, selon les données de Coface.

Selon Coface, l'industrie de l'habillement a été la plus touchée en matière de discipline de paiement, avec 88 % des entreprises signalant des retards de paiement, contre 68 % dans le secteur du transport.

Coface a recueilli des données auprès de 774 entreprises représentant 13 industries "très diversifiées" grâce à des entretiens menés entre juin et août de cette année.

