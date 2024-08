Un nombre croissant d'Américains sont préoccupés par la perte potentielle de leur emploi.

Le dernier sondage mené par la Réserve fédérale de New York sur les expériences et les attentes des consommateurs sur le marché de l'emploi a révélé une baisse de la satisfaction vis-à-vis des emplois, des salaires et des avantages en juillet. Cette baisse s'est accompagnée d'une baisse des taux d'emploi, d'un nombre record de chercheurs d'emploi et d'une probabilité élevée de chômage, atteignant 4,4 %. Ce chiffre constitue le plus élevé jamais enregistré par le sondage, qui a commencé il y a une décennie.

Malgré ces chiffres préoccupants, les Américains perçoivent encore une richesse d'opportunités sur le marché de l'emploi.

Le nombre d'offres d'emploi est resté stable par rapport à juillet 2023, et la probabilité de recevoir au moins une offre d'emploi a augmenté par rapport à l'année précédente. De plus, le salaire minimum acceptable pour un nouvel emploi est resté Significativement supérieur au taux de juillet 2023 et considérablement plus élevé qu'avant la pandémie.

Le salaire minimum acceptable moyen en juillet était de 81 147 dollars, ce qui représente une légère baisse par rapport au record historique de 81 822 dollars atteint en mars de la même année, selon le sondage. Conduit tous les quatre mois, ce chiffre a augmenté de 31,4 % depuis mars 2020 ; cependant, la plupart de cette croissance peut être attribuée à l'inflation.

Si l'on exclut l'inflation, cette croissance équivaut à une augmentation de seulement 8,2 % sur la même période. Bien que le salaire minimum acceptable moyen en termes réels n'ait pas connu de changement significatif depuis 2021, sa tendance a dépassé celle observée pendant les quatre années précédentes à la pandémie, où il était en decline.

La croissance de l'emploi a considérablement ralenti, en particulier ces derniers temps, à mesure que le marché du travail américain s'adapte à une situation plus équilibrée face à une croissance économique ralentie.

Cependant, juillet a connu un total d'emplois mensuels étonnamment faible de seulement 114 000, ce qui a entraîné une augmentation des taux de chômage, passant à 4,3 %. Bien que ces données aient entraîné une baisse des marchés, les économistes ont déclaré qu'elles n'indiquent pas nécessairement une récession imminente ou une détérioration complète du marché du travail. Ils ont noté que les licenciements restaient relativement faibles.

Le prochain rapport sur l'emploi est prévu pour le 6 septembre. Les révisions des données anticipées par le Bureau of Labor Statistics mercredi pourraient apporter des éléments de réponse sur si la croissance de l'emploi observée au cours de l'année écoulée a été plus lente que initialement rapportée.

Les entreprises peuvent rencontrer des difficultés dans ce contexte économique en raison des salaires minima acceptables élevés et des taux de chômage en hausse.

Malgré la légère baisse du salaire minimum acceptable moyen, l'économie continue de faire face à des défis avec une croissance de l'emploi lente et des taux de chômage élevés qui affectent divers secteurs de l'entreprise.

