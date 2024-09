Un nombre considérable de plus de 400 économistes et anciens fonctionnaires du gouvernement ont soutenu Kamala Harris.

Le soutien massif se traduit par l'effort de Harris pour atténuer l'avantage de l'ex-président Donald Trump sur les questions économiques, un sujet crucial que de nombreux Américains affirment pouvoir influencer leur vote lors de cette élection.

Le soutien à Harris provient principalement d'économistes libéraux et de responsables administratifs qui ont servi sous les Démocrates, notamment des figures de premier plan telles que Brian Deese, conseiller de Biden ; Jason Furman, Bill Daley et Penny Pritzker, anciens conseillers d'Obama ; et Robert Reich et Alan Blinder, qui ont également été vice-président de la Réserve fédérale, tous deux ayant appartenu à l'époque de Clinton.

L'endorsement déclare : "Le choix de cette élection est clair : entre les stratégies économiques défectueuses qui avantagent les quelques-uns et celles qui offrent une chance à tous, entre l'inégalité, l'injustice économique et l'instabilité avec Donald Trump, ou la prospérité, l'opportunité et la constance avec Kamala Harris, entre le passé et l'avenir."

Les deux candidats sont attendus cette semaine pour des discours économiques contrastés. Trump présentera son plan fiscal mardi en Géorgie, un État pivot qu'il avait perdu en 2020, tandis que Harris présentera de nouvelles politiques concernant l'"économie de l'opportunité" lors d'un discours en Pennsylvanie mercredi, un autre État clé.

Un nombre restreint d'endosseurs ont servi sous les Républicains, comme Sean O’Keefe, ancien directeur adjoint du Bureau du budget et de la gestion et administrateur de la NASA sous George W. Bush.

Des économistes renommés ont également soutenu Harris, tels que Justin Wolfers, économiste de l'Université du Michigan, et Claudia Goldin, lauréate du prix Nobel l'an dernier pour ses recherches longitudinales sur la participation des femmes au travail et l'évolution de l'écart salarial.

L'endorsement affirme que, avec Harris à la Maison Blanche, "les travailleurs, les familles et les entreprises peuvent être assurés d'avoir un président qui s'emploiera inlassablement à créer une économie robuste et propice à la croissance pour tous les Américains."

Des figures démocrates influentes, dont les anciens secrétaires au Trésor de Clinton Larry Summers et Robert Rubin, ainsi que des chefs d'entreprise tels que Mark Cuban et James Murdoch, ont également apporté leur soutien à Harris plus tôt ce mois-ci.

Trump s'est principalement concentré sur l'économie, promettant de construire sur la prospérité économique d'avant Covid s'il retourne à la Maison Blanche. Trump a reçu le soutien de puissantes figures du monde des affaires, notamment le milliardaire Bill Ackman, le venture capitalist Peter Thiel et le PDG de Tesla, Elon Musk.

Pour répondre à la mécontentement des électeurs concernant les coûts de la vie, Trump a promis de réduire à nouveau les impôts, de réduire la bureaucratie, de "libérer la domination de l'énergie" et d'imposer des tarifs importants. Cependant, les économistes ont mis en garde contre le fait que les tarifs et les plans d'expulsion massives de Trump pourraient entraîner une augmentation des prix.

"Les politiques proposées par Donald Trump risquent de ranimer l'inflation et menacent la position internationale et la stabilité économique intérieure des États-Unis", indique le document d'endorsement obtenu par CNN. "Les chercheurs non partisans prévoient que si Donald Trump parvient à mettre en œuvre son programme, cela réduira la croissance du PIB et augmentera le taux de chômage."

Harris a cherché à obtenir le soutien de la communauté des affaires.

La semaine dernière, Harris a eu une conversation avec l'une des figures les plus influentes de l'Amérique des entreprises : le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, selon une source informée de l'affaire. Harris avait invité Dimon à un déjeuner plus tôt dans l'année, et le patron de JPMorgan a décrit la vice-présidente comme raisonnable et ouverte à la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé, selon la source informée de CNN.

