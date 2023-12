Un Noël doux, mais pas blanc, pour de nombreuses personnes aux États-Unis

Cette chaleur inhabituelle pourrait être le cadeau idéal pour les voyageurs en vacances pendant la semaine, car elle réduira la probabilité de tempêtes hivernales perturbatrices. Toutefois, certains voyageurs de dernière minute risquent de ne pas être aussi chanceux ce week-end.

Selon les prévisions de fin d'année de l'AAA, la période de 10 jours débutant samedi devrait être la plus chargée jamais enregistrée dans les aéroports américains. Au total, 115 millions d'Américains devraient s'éloigner d'au moins 80 km de leur domicile pendant les fêtes de fin d'année. Voici ce à quoi beaucoup d'entre eux peuvent s'attendre.

Tout va bien dans l'Est, mais l'Ouest aura du mal à voyager

Les conditions seront sèches et généralement calmes pour les voyageurs dans la moitié est des États-Unis jusqu'à vendredi. Quelques pluies s'étendront du sud des Plaines au Midwest de vendredi à samedi, mais des pluies abondantes et inondantes sont peu probables.

Les risques de perturbations météorologiques sont plus importants dans l'Ouest cette semaine, où au moins deux tempêtes pourraient causer des problèmes. La première tempête apportera du temps humide en Californie de mercredi à vendredi. Des pluies à basse altitude sont possibles sur une grande partie de l'État, tandis que plusieurs centimètres de neige tomberont sur la Sierra Nevada.

Une menace d'inondation pèsera sur certaines parties de la Californie du Sud - en particulier les zones côtières - à mesure que des séries répétées de pluies régulières et quelques orages se développeront chaque jour jusqu'à vendredi. Le temps orageux atteindra le sud-ouest plus tard vendredi et affectera la région jusqu'à samedi.

Une deuxième tempête perturbatrice apportera de la pluie à basse altitude et de la neige à haute altitude sur le nord-ouest du Pacifique vendredi et se déplacera vers les Rocheuses samedi. Ces deux tempêtes perturbatrices se combineront pour former une tempête plus importante dans les Rocheuses en fin de journée samedi et répandront de la neige du Montana à l'Arizona et au Nouveau-Mexique jusqu'à dimanche.

Une large bande de pluie s'étendra du sud des Plaines et de la vallée du bas Mississippi au Midwest dimanche, à mesure que la tempête de la veille de Noël s'étendra. En plus des pluies régulières, des conditions de brise peuvent se développer dans le centre des États-Unis.

Les chutes de neige pourraient entraver les déplacements à Denver et Salt Lake City, tandis que la pluie et quelques fortes rafales de vent pourraient poser des problèmes de Dallas à Minneapolis.

Records menacés à Noël

D'ordinaire, une grosse tempête dans le centre des États-Unis à la veille de Noël se traduit par de la neige sur une plus grande partie de la région, mais cette année, c'est différent.

Des températures très douces et potentiellement record sont prévues dans toute la région, en partie grâce à l'influence d' El Niño, un phénomène océanique et météorologique naturel dans le Pacifique tropical qui influe sur les conditions météorologiques dans le monde entier.

Jusqu'à Noël, les températures seront supérieures de plus de 20 degrés à la moyenne dans certaines régions du Midwest et d'environ 10 degrés dans les régions plus au sud. Pour beaucoup, cela ressemblera plus à la fin octobre ou au début novembre qu'à la fin décembre.

Les records quotidiens de température élevée sont menacés dans le Haut-Midwest samedi et dans une grande partie du Midwest et des Plaines la veille de Noël. Les records de chaleur se prolongeront probablement jusqu'au jour de Noël dans le Midwest.

À Minneapolis, la température maximale devrait atteindre les 40 degrés le jour de Noël. La ville n'atteint généralement qu'une vingtaine de degrés à la fin du mois de décembre, mais elle pourrait frôler le jour de Noël le plus chaud jamais enregistré cette année.

Malgré une température maximale de 20 degrés au-dessus de la normale, une chaleur record est hors de portée pour le jour de Noël à Chicago. La température maximale devrait se situer aux alentours de 50 degrés, soit environ 15 degrés de plus que le jour d'Halloween.

En fait, de nombreuses grandes villes, de Minneapolis à Chicago en passant par St. Louis, devraient connaître une journée de Noël plus chaude que celle d'Halloween.

La chaleur et la pluie s'accompagnent également d'une faible quantité de neige au sol, appelée couverture neigeuse, sur l'ensemble des États-Unis. Selon la NOAA, seulement 15,7 % de la partie continentale des États-Unis était enneigée mercredi matin. La majeure partie de cette couverture neigeuse se trouve dans les Rocheuses, et un peu dans les hautes terres du Nord-Est.

Les chutes de neige dans les Rocheuses ce week-end contribueront probablement à augmenter légèrement le pourcentage global de la couverture neigeuse. Mais elles ne suffiront peut-être pas à empêcher que la couverture neigeuse de Noël ne soit la moins étendue depuis deux décennies.

Source: edition.cnn.com