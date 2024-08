- Un navire viking se retourne pendant son voyage en Norvège, entraînant la mort d'une femme.

Malchance en Mer: Un Jeune Explorateur Perd la Vie During une Tentative de Traversée en Bateau Viking des îles Féroé à la Norvège.

Certains individus ont été secourus sains et saufs vers dix heures du soir le mardi, mais un personne était portée disparue selon les services de sauvetage. Le corps de la jeune femme a été retrouvé le lendemain matin par un navire de la garde côtière à environ 500 mètres du lieu de l'incident, et son décès a été confirmé sur place, selon l'agence de presse norvégienne NTB, citant la police.

L'Expédition Viking

Elle était décrite dans les publications norvégiennes et féroïennes comme étant une citoyenne américaine ou mexicaine résidant en Floride, âgée de 29 ans.

Les six courageux individus avaient entrepris une mission pour naviguer et ramer des îles Féroé à la Norvège à bord du bateau viking restauré dans le cadre de l'événement "L'Expédition Viking". Avec un voyage d'environ 500 milles nautiques (environ 930 kilomètres) dans le navire non motorisé et ouvert "Naddoddur", le capitaine et chef d'expédition suisse Andy Fitze et son équipage cherchaient à raviver le monde captivant des Vikings et de l'histoire maritime, selon le média féroïen Local.fo. Ils avaient pris le large de Tvøroyri sur l'île féroïenne de Suduroy pendant le week-end dans le vaisseau en bois d'environ dix mètres de long.

Malgré leur détermination, la mer du Nord s'est avérée être un défi redoutable pour l'équipage lors de "L'Expédition Viking". Malheureusement, l'incident tragique s'est produit pendant leur traversée des îles Féroé, mettant fin à leur voyage à bord du bateau viking "Naddoddur" qui se dirigeait vers la Norvège.

