Un navire russe présumé transportant des missiles balistiques iraniens a été repéré dans un port de la mer Caspienne.

Le navire, connu sous le nom de Port Olya 3, a été repéré par Maxar Technologies sur des images satellite prises le 4 septembre à Port Olya, dans la région d'Astrakhan. Auparavant, il avait été documenté dans le port iranien d'Amirabad le 29 août, selon les données de suivi des navires. À un moment donné après cela, le navire a coupé son transpondeur.

Le département du Trésor des États-Unis a déclaré mardi que le ministère russe de la Défense avait utilisé le Port Olya 3 pour transporter des missiles balistiques à courte portée (CRBM) d'Iran en Russie.

Selon l'annonce du département du Trésor, qui a également imposé des sanctions contre le Port Olya 3 ainsi que d'autres navires et plusieurs individus iraniens, "d'ici septembre 2024, la Russie a reçu la première livraison de missiles balistiques à courte portée (CRBM) d'Iran".

Selon CNN, Iran a livré des missiles balistiques à courte portée à la Russie pour être utilisés dans le conflit contre l'Ukraine, marquant une augmentation significative du soutien de l'Iran à la Russie.

La relation militaire entre l'Iran et la Russie s'est renforcée depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022. L'Iran a fourni à la Russie des milliers de drones d'attaque "Shahed", et selon les officiels américains, a même construit une usine de drones en Russie.

Les images satellite sont apparues un jour après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré à Londres mardi que l'armée russe avait reçu des livraisons de missiles balistiques Fatah-360 d'Iran et "les utilisera probablement contre les Ukrainiens dans les semaines à venir".

Le Fateh-360 a une portée maximale de 75 miles (120 kilomètres) et peut transporter une charge utile de 330 livres (150 kilogrammes). Bien que la charge utile soit plus petite que de nombreuses bombes aériennes russes, elle serait bénéfique pour attaquer des positions de première ligne ukrainiennes à une distance significative, et en tant que missile balistique, serait beaucoup plus difficile à intercepter.

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) a estimé que "les forces russes utiliseront probablement les missiles fournis par l'Iran pour cibler l'infrastructure énergétique, militaire et civile ukrainienne dans les mois à venir".

Le ministre des Affaires étrangères iranien Seyed Abbas Araghchi a nié que la République islamique avait fourni des missiles balistiques à la Russie, affirmant sur Twitter que "une fois de plus, les États-Unis et l'E3 (Royaume-Uni, France et Allemagne) agissent sur des informations erronées et une logique défectueuse. L'Iran n'a pas livré de missiles balistiques à la Russie. Point final".

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a convoqué le chargé d'affaires iranien, Shahriar Amouzegar, cette semaine en réponse aux rapports de missiles balistiques envoyés en Russie. Amouzegar a été averti des "conséquences dévastatrices et irréparables" pour les relations ukrainiennes-iraniennes si les rapports s'avéraient exacts.

Les officiels ukrainiens contactés par CNN ont refusé de commenter davantage sur la question.

L'ISW - un think tank basé à Washington - a souligné que l'Iran avait précédemment transporté des armes depuis les ports d'Amirabad et d'Anzali sur la mer Caspienne jusqu'à Astrakhan. Le Port Olya 3 a effectué une douzaine de visites documentées dans les deux ports iraniens cette année. À ce jour, il a pris la mer pour un autre voyage le 6 septembre.

Blinken a noté mardi que les États-Unis avaient "averti l'Iran en privé que prendre cette mesure constituait une escalade dramatique".

Il a déclaré que des douzaines de militaires russes avaient été formés en Iran pour utiliser le Fateh-360, et que sa fourniture "permet à la Russie d'utiliser plus de son arsenal contre des cibles plus éloignées de la ligne de front, tout en dédiant les nouveaux missiles qu'elle reçoit de l'Iran à des cibles à plus courte portée".

CNN a été informée par des officiels américains que les négociations russes pour acquérir les missiles balistiques à courte portée d'Iran ont commencé dès septembre dernier, lorsque le ministre russe de la Défense d'alors, Sergei Shoigu, s'est rendu en Iran pour voir les systèmes de missiles balistiques à courte portée Ababil des Gardiens de la Révolution islamique.

"De son côté, la Russie partage la technologie que l'Iran recherche. C'est une rue à deux sens, y compris sur les questions nucléaires, ainsi que certaines informations spatiales", a ajouté Blinken mardi.

Il reste incertain si la livraison par l'Iran de missiles balistiques capables d'être lancés depuis la Russie contre des cibles en Ukraine convaincra les États-Unis et les alliés européens d'assouplir les contraintes sur l'utilisation par l'Ukraine de ses missiles contre plus de cibles en Russie.

Des missiles HIMARS américains ont été utilisés occasionnellement par l'Ukraine contre des cibles situées à environ 60 à 80 kilomètres à l'intérieur de la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété sa demande à ses alliés d'avoir plus de liberté pour déployer des missiles occidentaux contre des cibles à l'intérieur de la Russie.

Ce sujet devrait être discuté lors de la réunion à Washington vendredi entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Victoria Butenko, Natasha Bertrand et Kylie Atwood ont contribué à ce rapport.

Le secrétaire général des Nations unies António Guterres exprime son inquiétude quant à la tension croissante entre la Russie et l'Ukraine, en particulier le transfert présumé de missiles balistiques à courte portée d'Iran en Europe, spécifiquement en Russie.

Malgré le déni de la Russie, les preuves satellite et les rapports internationaux suggèrent que des missiles iraniens sont déployés en Europe, potentiellement mettant en danger la stabilité européenne.

