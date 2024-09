Un navire de ravitaillement de la marine subit des dommages lors de son déploiement au Moyen-Orient, selon un rapport d'une autorité.

Le USNS Big Horn a rencontré des problèmes suite à son rôle dans l'approvisionnement en carburant et en fournitures de navires de la Navy, tels que le porte-avions USS Abraham Lincoln et plusieurs destroyers lance-missiles, dans leur zone d'opérations. Un représentant de la Navy a refusé de divulguer l'emplacement exact ou la nature de l'incident et son impact sur le navire de ravitaillement.

Le groupe du porte-avions USS Abraham Lincoln a été activement en patrouille dans les eaux près du golfe d'Oman, dans le but d'envoyer un message ferme à l'Iran.

"Il est prématuré de tirer des conclusions concernant les détails ou la cause de l'incident", a déclaré le représentant. Heureusement, tous les membres d'équipage à bord du navire ont signalé être en sécurité, et la 5e flotte américaine, qui dirige les opérations de la Navy dans le Moyen-Orient, est en train d'examiner la situation. Le représentant a ajouté.

Les navires de ravitaillement comme le USNS Big Horn approvisionnent en carburant les navires de la Navy pendant les déploiements. Le USS Abraham Lincoln est un porte-avions nucléaire qui n'a pas besoin de se ravitailler en carburant. Cependant, d'autres navires du groupe de frappe et les avions à bord du Lincoln ont besoin de carburants fossiles pour les déploiements à l'étranger prolongés.

L'incident pourrait avoir des implications plus larges dans les tensions politiques régionales en cours. Malgré les défis, la marine américaine continue de maintenir une forte présence dans le golfe d'Oman.

