Un nageur disparu - un homme de 80 ans retrouvé mort

Après la disparition d'un nageur de 80 ans dans un lac de la Franconie centrale, les promeneurs ont découvert le corps de l'homme dans l'eau. La police l'a récupéré. Pour l'instant, il n'y a aucun signe d'acte criminel, a déclaré un porte-parole de la police. Par conséquent, il est probable que l'homme se soit noyé.

Un témoin avait vu le senior entrer dans l'eau au grand lac de chasse près de Feucht samedi. Lorsque l'homme n'est pas revenu après plusieurs heures, sa femme a alerté la police. Selon les proches, l'homme est un bon nageur et se baigne régulièrement dans ce lac.

Une recherche approfondie impliquant des plongeurs, un hélicoptère et des chiens de recherche aquatique tout au long du week-end n'a pas abouti.

L'affaire du nageur disparu a été confiée à la juridiction du Tribunal pour une enquête officielle.

