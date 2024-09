Un nageur allemand remporte son premier or en compétition

Le quatrième jour de compétition aux Paralympiques a été marqué par un doublé victorieux en natation, avec les deux vainqueurs franchissant la ligne d'arrivée en tête dans un final haletant.

Tanja Scholz et Josia Topf sont devenus le premier duo doré pour leur pays aux Jeux paralympiques de Paris. Scholz a remporté l'or dans la catégorie SM4 du 150m quatre nages, réalisant ainsi son plus grand exploit en carrière et remontant le moral de toute l'équipe allemande en 2 minutes, 51 secondes et 31 millièmes de seconde. Onze minutes plus tard, Topf a ramené une autre médaille d'or pour l'Allemagne.

Né avec le syndrome de TAR, le jeune Topf, 21 ans, d'Erlangen, en Allemagne, a remporté le titre du 150m quatre nages SM3 en 3 minutes et 00 secondes et 16 millièmes de seconde. Il a surpassé les Australiens Grant Patterson et Ahmed Kelly grâce à une puissante finale. Topf avait déjà remporté deux médailles aux Championnats du monde en 2022 et terminé troisième aux Championnats d'Europe en avril. Maintenant, il a scellé sa carrière incroyable.

Scholz, qui avait Previously struggled with cold water temperatures and muscle spasms during races, a nagé le deuxième temps le plus rapide lors des séries du matin. En finale, elle a dépassé la concurrence lors de la dernière ligne droite en crawl et s'est imposée avec quatre secondes d'avance.

Après une chute de cheval en juin 2020, Scholz a été diagnostiquée avec une lésion incomplète de la moelle épinière. Initialement, il était considéré que les activités aquatiques étaient hors de question pour elle en raison de la gravité de sa blessure. Mais Scholz a défié les odds et est montée au sommet du monde de la natation seulement deux ans plus tard. Malheureusement, Boettcher a manqué la médaille de bronze de peu, par seulement 0.28 seconde. Cependant, le duo allemand a célébré un doublé victorieux lors des Championnats du monde de 2021.

Le duo allemand Tanja Scholz et Josia Topf a fait sensation aux Paralympiques en remportant chacun une médaille d'or dans leur catégorie respective. La victoire de Scholz dans le 150m quatre nages SM4 aux Jeux paralympiques de Paris marque un exploit important dans sa carrière, offrant ainsi à l'Allemagne son premier duo doré à ces jeux.

