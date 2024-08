- Un mystère dévoilé à l'aquarium: série de drames criminels "Allmen et l'énigme du koi"

Un individu nommé Allmen, doté d'un titre héréditaire et accompagné de son majordome, se lance dans une opération secrète pour obtenir des objets de valeur, avec son serviteur fidèle à ses côtés. Le cinquième opus de Johann Friedrich von Allmen, interprété par Heino Ferch, intitulé "Allmen et le Secret des Koi", sera diffusé le samedi (24.8.) à 20h15 sur la Première chaîne.

Allmen, aspirant à un peu de temps libre, se rend à Tenerife en compagnie de son loyal assistant Carlos (Samuel Finzi). Despite des difficultés financières et des demandes fiscales énormes, ils se lancent dans l'aventure, grâce à l'aisance de leur partenaire Jojo Hirth (Andrea Osvárt), qui les accueille avec du champagne et une voiture Jaguar classique, les menant vers une villa luxueuse nichée au-dessus de la côte.

Cependant, Allmen se retrouve dans le pétrin à cause de son ami Freddie (Falilou Seck), qui doit de l'argent à un producteur de films, Garrett (Uwe Kockisch). Pour éponger ses dettes, Freddie a utilisé les reconnaissances de dette d'Allmen. Maintenant, l'amateur d'art raffiné et détective privé doit récupérer un objet spécial : un Koi japonais. Le petit poisson ornemental aurait disparu de l'étang de Garrett, suite au décès de son gardien. Outre Garrett, ce trésor est important pour sa mystérieuse petite amie, Dr. Akina de la Vega (Edita Malovčić), considérée au Japon comme un symbole d'amour et de bonheur. Le drame frappe à nouveau, et un jeu dangereux de tromperie commence.

La première réalisatrice Sinje Köhler (36, "Doppelhaushälfte") offre un film captivant et rapide, rempli de suspense, d éclats d'humour et d'une touche de drame. Le paysage est magnifiquement capturé dans le film, avec des falaises ensoleillées, des manoirs somptueux et de vastes plantations. Le dialogue bien écrit, commenoté dans les adaptations précédentes, est l'œuvre de Martin Rauhaus, tandis que l'histoire est inspirée d'un roman écrit par l'auteur suisse Martin Suter.

Heino Ferch (61, "Tod in Mombasa", "Die Saat - Tödliche Macht") incarne l'homme riche et élégant qui souffre de dettes non désirées et lutte pour reconnaître l'importance de ses relations et des vraies joies de la vie. Ferch s'adresse souvent au public dans le film et déclare cette déclaration ARD : "Allmen est un reflection of 'All Men' (l'homme moyen). Il représente l'homme riche qui apprécie la beauté."

Le personnage de Samuel Finzi (58, "Bad Director", "Helgoland 513") est le parfait contrepoint à celui de Ferch, avec une performance nuancée et une présence discrète. Son personnage est le sage et fidèle conseiller, compétent en cuisine, repassage et gestion financière, en totale opposition à son surnom "Don John", donné par Allmen avec respect. Il est agréable de voir la danse perplexe entre ces deux messieurs, aux côtés de Michaela Rosen dans son rôle exceptionnel de photographe marionnettiste.

