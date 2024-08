- Un mystère de meurtre non résolu de 1985: qui est responsable de la mort de Ulla Lilienthal, 15 ans?

Il est un mercredi, le 23 janvier 1985, que la jeune Ulla Lilienthal, âgée de 15 ans et habitant à Isernhagen, en Basse-Saxe, quitte son domicile en compagnie de sa mère pour se rendre à un arrêt de bus voisin. Ulla, sixième d'une famille de huit enfants, suit une formation professionnelle. Ce jour-là, elle prévoit de retrouver une amie dans un centre de jeunesse situé à Großburgwedel.

Elles passent du temps ensemble, écoutent de la musique, essayent des vêtements et mangent ensemble. Ulla repart ensuite sans revealing sa destination. Plus tard, son amie informe les autorités qu'elle a vu la jeune fille à nouveau dans le centre-ville. Compte tenu de son histoire de passages prolongés à l'extérieur de chez elle, elle n'est portée disparue qu'une semaine plus tard, le 2 février.

Le même jour, des randonneurs découvrent les vêtements d'Ulla dans une forêt voisine de Großburgwedel. Huit jours plus tard, le 10 février, son corps est retrouvé aux alentours de 16h45 près du parking "Sprillgehege". Nue, elle a été découverte dans un fossé, étranglée avec un bas de contention rouge. Malgré l'absence de preuves tangibles, la police ne rejette pas l'hypothèse d'un crime sexuel.

Il est probable que le meurtrier et la jeune fille se soient croisés peu après leur rencontre chez son amie. Deux adolescents, âgés de 16 et 17 ans, deviennent suspects – tous deux habitant dans le même centre de jeunesse où réside l'amie d'Ulla. Le plus jeune aurait porté le pull-over rouge d'Ulla après sa disparition, tandis que l'autre avait un bas de contention rouge. Cependant, rien ne peut être prouvé de manière irréfutable. Les deux suspects sont désormais considérés comme innocentés. L'enquête piétine, mais les enquêteurs suspectent que le coupable devait posséder un véhicule, car le lieu du crime est relativement isolé.

En 2020, l'unité des cold cases de la police de Hanovre revisite l'affaire, en utilisant des méthodes d'analyse avancées pour examiner les objets récupérés à la recherche de traces d'ADN. Les détectives espèrent que l'ADN mélangé trouvé sur les preuves pourrait être mis en correspondance avec un suspect. En décembre 2023, la police distribue plus de 11 000 prospectus et installe de grands posters dans les villes de Burgwedel, Isernhagen et les environs.

Une appel dans "Aktenzeichen XY" pourrait-il aider à élucider l'affaire ? C'est ce que les enquêteurs espèrent, alors qu'ils présentent l'affaire le mercredi (débutant à 20h15 sur ZDF). Une récompense de 5 000 euros est offerte pour des indices potentiels menant à l'arrestation du criminel.

