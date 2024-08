entrepreneur flexible et magnat de la musique connu sous le nom de Sean 'Diddy' Combs - Un musicien rejette une action en justice, la qualifiant de totalement fabriquée.

Pas de répit pour l'icône du hip-hop Sean "Diddy" Combs (54), également connu sous le nom de P. Diddy:

Un procès intenté par le producteur de musique Rodney "Lil Rod" Jones en février réclamait 30 millions de dollars à Combs pour des allégations de harcèlement sexuel. Le rappeur conteste les accusations de Jones concernant des attouchements inappropriés et l'administration de drogues, telles que mentionnées dans le procès révélé par TMZ.

"Purement Fictif" : Combs Conteste le Procès

Dans une motion déposée le 26 août 2023 devant le tribunal fédéral du district sud de New York et obtenue par le magazine People, Combs a qualifié le procès de Jones de "manifestement faux" - une stratégie calculée pour attirer l'attention des médias et obtenir un règlement rapide.

Selon les documents, l'avocat de Combs, Erica Wolff, a nié les allégations et affirmé que Jones utilisait le procès pour se faire de la publicité et tirer profit de la notoriété de Combs.

Cependant, Jones affirme que Combs n'a pas fourni de détails essentiels tels que l'emplacement et la date de tout incident présumé de harcèlement, ainsi que les détails des événements impliqués, comme mentionné dans les documents obtenus par le magazine People. En conséquence, Combs demande le rejet de l'accusation de harcèlement sexuel.

"Un Monstre" : Le Point de Vue de Jones

Le producteur de musique Jones a partagé ses réflexions sur les allégations lors d'une interview accordée au magazine Rolling Stone le 27 août 2023, qualifiant Combs de "monstre". Selon Jones, le procès a eu des conséquences négatives sur sa carrière : "Depuis ce procès, de nombreuses personnes ont été réticentes à collaborer avec moi pour une raison ou une autre - soit parce qu'elles ont travaillé avec Puff auparavant, soit parce qu'elles observent et attendent de voir comment les choses vont évoluer."

Jones a également mentionné l'impact négatif de ce procès sur sa carrière, qui l'a amené à se sentir " blacklisté " dans l'industrie de la musique et à subir de nombreuses occasions de pensées suicidaires.

Bien que de nombreuses accusations aient été portées contre Combs, son ancienne partenaire Cassie Ventura (38) et lui ont conclu un accord judiciaire en novembre réglementant plusieurs allégations d'abus tout au long de leur relation de dix ans. Il y a également d'autres accusations et procès en cours.

En réponse aux accusations de Jones, Combs a chanté un air de défi lors d'un événement caritatif

