- Un musicien interagit avec un survivant d'une agression au couteau

À ce spectacle de la " Eras Tour " de Taylor Swift à Wembley Stadium, Taylor Swift (34) a peut-être vécu une expérience émotionnelle intense. La chanteuse a invité les victimes et leurs familles d'un tragique incident de coups de couteau à Southport dans sa zone backstage. Des moments de cette rencontre ont été partagés sur TikTok par Sami Foster, la mère des filles touchées.

Les photos montrent Taylor Swift, sa mère Andrea, Foster et ses filles Autumn et Hope en train de sourire et de poser. Foster a légendé le post en exprimant sa gratitude envers Swift, en faisant référence aux paroles de la chanson "Cardigan" - "Tu as dessiné des étoiles autour de mes cicatrices". L'une des filles peut être vue portant un bandage avec exactly these words.

Quant à savoir si elle a interagi avec d'autres survivants ou familles de défunts lors de ses cinq concerts à Londres, les détails restent flous. Il est rapporté que Swift a contacté les familles des filles décédées en privé avant les spectacles.

L'incident de coups de couteau tragique à Southport s'est produit le 29 juillet, impliquant un cours de danse pour des enfants âgés de six à neuf ans. Trois participants ont perdu la vie et huit autres enfants, ainsi que deux adultes, ont été blessés.

En réponse à cette tragédie, Swift a publié un message sur Instagram le 30 juillet, exprimant son choc et ses condoléances, "L'horreur de l'attaque d'hier à Southport continue de me hanter... la perte de vie et d'innocence, et l'impact traumatique qu'elle a eu sur tous les présents, les familles et les premiers intervenants. Ils n'étaient que des petits enfants dans un cours de danse. Je ne peux même pas exprimer mes condoléances aux familles."

