La souris et Shaun le mouton se dirigent vers le Parlement de l'État de Düsseldorf le Jour international de l'enfant (15 septembre). Le thème de la journée est "Embrasser l'avenir avec les droits de l'enfant", avec le parlement ouvert de midi à 18 heures. Julian, connu sous le nom de Julian Janssen sur KiKa, participera également en interagissant avec les enfants lors d'une séance simulée du parlement.

Le "Spacebuzz One" du DLR fera également une halte au parlement lors de sa première apparition. Ce véhicule d'apprentissage mobile, en forme de vaisseau spatial, permet aux enfants d'explorer l'univers grâce à la technologie de réalité virtuelle.

Le Spacebuzz One est un camion spacieux, conçu comme un vaisseau spatial horizontal, équipé de matériel de réalité virtuelle de pointe et décoré d'un intérieur à thème spatial. Selon le parlement, à la fois Shaun le mouton et la mascotte orange de "Die Sendung mit der Maus" seront disponibles pour des séances photo avec les jeunes participants.

Le président du parlement André Kuper a déclaré : "Pour que notre démocratie fleurisse à l'avenir, nous devons encourager les enfants et les jeunes à participer plus activement à notre société. En donnant l'exemple de la démocratie, nous pouvons les inciter à s'intéresser à la politique. Les enfants sont les leaders de demain, et ils méritent toute notre attention et notre implication. Le 15 septembre, nous voulons mettre en avant cette question lors du Jour international de l'enfant au parlement, en organisant une fête vibrante de la démocratie pour toute la famille."

