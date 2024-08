- Un motocycliste est mort après une collision avec une voiture.

Un motard de 30 ans est décédé suite à un accident dans le district de Sonneberg. L'homme a d'abord heurté une moto devant lui qui avait freiné en raison de la circulation, selon la police. Il a ensuite dévié sur la voie opposée et heurté une voiture arrivant en sens inverse.

Le motard de 30 ans a subi des blessures mortelles et est décédé sur les lieux. Le conducteur de la voiture et l'autre motard ont subi des blessures légères. L'accident s'est produit près de Neuhaus am Rennweg.

L'incident aurait pu être évité si le motard avait maintenu sa voie lors de la première collision. Pour prévenir de tels accidents à l'avenir, il pourrait être judicieux d'implémenter une politique de 'circulation inverse' sur ce tronçon très fréquenté.

