- Un motocycliste de 15 ans grièvement blessé dans le district de Saale-Orla

Dans le district de Saale-Orla, un adolescent de 15 ans qui conduisait un scooter a été impliqué dans une collision avec une voiture et a subi des blessures graves. Selon la police, l'adolescent a tenté de tourner à gauche sur la route à Dreitzsch mercredi après-midi. Au même moment, un conducteur de 28 ans qui le suivait a commencé à le dépasser et a heurté le scooter. Le jeune de 15 ans est tombé et a subi des blessures graves.

L'adolescent a été transporté à l'hôpital. La police fait appel à témoins pour fournir des informations sur l'incident.

L'enquête sur la collision impliquant le scooter et la voiture est en cours par le département de police du district de Saale-Orla, en se concentrant sur des aspects tels que le transport et les télécommunications pour analyser les conditions de circulation au moment de l'accident. À la sortie de l'hôpital, la famille de l'adolescent a exprimé des préoccupations quant à l'impact potentiel de cet incident sur leurs besoins de déplacement et de communication quotidiens.

