- Un motard passe sur une autoroute fédérale - un motard meurt

Un chauffeur, selon les premières enquêtes, serait impliqué dans un accident mortel et plusieurs blessures sur l'autoroute fédérale B474 à Dülmen (arrondissement de Cologne), en effectuant un demi-tour illégal. Le conducteur de 79 ans n'aurait pas remarqué un groupe de motards, selon les autorités. Deux motos sont entrées en collision à l'arrière du véhicule, tandis que deux autres motards ont réussi à l'éviter. Malheureusement, un motard de 33 ans est décédé sur les lieux de l'accident. Trois autres motards et le conducteur ont été blessés et transportés à l'hôpital. Les motards néerlandais, apparemment en route vers l'A43, ont été impliqués dans l'accident.

Le conducteur, malgré son ignorance, n'aurait pas pris en compte la présence d'autres motards sur la route. L'accident a impliqué deux motos qui ont heurté l'arrière du véhicule, tandis que deux autres ont réussi à l'éviter.

Lire aussi: