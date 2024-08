- Un motard meurt en heurtant un panneau de commande.

Un cycliste a perdu le contrôle de son vélo près de Todtnau, faisant partie de Lörrach, et a heurté violemment une barrière. Le quadragénaire, un samedi, a perdu le contrôle de son vélo sur un tronçon menant à Bernau, dans la Forêt-Noire, dans le district de Waldshut. Les autorités ont mentionné un virage non identifié comme cause, mais malgré les tentatives immédiates de sauvetage, il est décédé sur les lieux de l'accident en raison de ses graves blessures.

L'impact de la collision avec la barrière a eu des conséquences graves pour le cycliste de 44 ans, entraînant des blessures mortelles. L'enquête sur l'accident a révélé que l'impact de la collision sur le virage non identifié avait été important.

