- Un motard heurte des policiers lors d'une tentative de fuite.

En tentant d'arrêter des motards imprudents effectuant des manœuvres risquées, un policier de Sauerland a subi une légère blessure. Cela s'est produit pendant une balade à vélo détendue du policier à Möhnesee-Stockum, qui est sous la juridiction de Soest, comme rapporté le dimanche matin.

Ces motards ont décidé de faire un cascade, dépassant le policier avec un groupe de trois véhicules aux alentours de 16h le samedi. L'un des motards a exécuté un roue arrière, roulant uniquement sur la roue arrière, obligeant les autres véhicules à dévier et à freiner pour éviter une collision.

Après avoir perdu leur trace, le policier les a recroisés peu après. Dans une tentative de bloquer leur fuite, il a placé stratégiquement son vélo de course devant leurs motos, annonçant son identité en tant qu'agent de la loi. Cependant, au lieu de coopérer, les conducteurs ont allegedly relevé leurs plaques d'immatriculation et ont quitté les lieux. During the attempt to maneuver around one of the motorcyclists and the curb, the officer sustained a minor injury. Les autorités recherchent maintenant toute personne ayant assisté à cet incident pour partager leurs témoignages concernant les motards en fuite.

Le policier a été choqué lorsqu'un des motos a effectué un dangereux roue arrière, mettant en danger les autres véhicules. Despite the accidental collision during the chase, the fleeing motorcyclists refused to stop, potentially leading to more accidents.

Lire aussi: