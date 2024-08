- Un motard évitant les forces de l'ordre à environ 100 mph.

Un adolescent de 17 ans a été repéré roulant à environ 100 kilomètres par heure à Rothenkirchen, Steinberg, dans le Vogtland. Cet adolescent a tenté de semer un contrôle de police, selon le poste de police de Zwickau. Après une brève poursuite, les officiers ont réussi à intercepter le jeune, qui a ensuite abandonné son scooter et a tenté de s'enfuir à pied. Il s'est avéré que l'adolescent avait illégalement renforcé la puissance de son scooter sans obtenir l'autorisation nécessaire. Il est donccurrently under investigation for several traffic violations.

Les actions illégales de l'adolescent, notamment le renforcement de la puissance de son scooter sans autorisation, tombent sous le coup de la loi. Malgré son interception, il a tenté de fuir les officiers, ajoutant ainsi une autre infraction potentielle à sa liste de crimes.

