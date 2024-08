J'ai rencontré un panneau de bord de route - Un motard est grièvement blessé dans la collision.

Motard grièvement blessé dans un accident dans la région de Vorpommern-Greifswald. Un homme de 26 ans a eu du mal à maintenir son équilibre sur sa moto sur une route rurale reliant Gützkow et Lüßow un soir de semaine, perdant finalement l'équilibre et déviant droit hors de la route. Cette erreur l'a conduit à heurter une barrière de sécurité et à tomber dans un fossé voisin. Les services d'urgence l'ont ensuite transporté dans un établissement médical.

Après l'accident, des motocyclistes inquiets sont passés par là et ont proposé leur aide. Malgré les efforts de plusieurs motocyclistes pour aider, l'homme blessé a été transporté à l'hôpital.

