Un mort survient alors qu'un yacht de luxe se transforme en tortue près de la Sicile, avec six individus portés disparus.

Aux alentours de 5 heures ce matin, un yacht de 56 mètres nommé "Bayesian", battant pavillon britannique, a coulé près de Porticello en raison d'une violente tempête, selon les autorités côtières italiennes.

Porticello se situe à environ 15 kilomètres à l'est de Palermo. La région a connu des vents intenses et de fortes précipitations pendant la nuit. Les médias rapportent que la région a été frappée par un tourbillon d'eau et de vent en mer.

Il y avait 12 passagers et 10 membres d'équipage à bord du yacht. Initialement, sept personnes ont été portées disparues - un membre d'équipage et six passagers, dont trois étaient des citoyens britannique, américain et canadien. Finalement, un corps a été récupéré à l'intérieur du yacht immergé.

Parmi les disparus figurait le magnat britannique Lynch et sa fille Hannah, selon le chef de la Protection civile italienne, Salvo Cocina, dans un rapport de l'agence de presse AFP. Les médias italiens ont rapporté que les autres passagers étaient des invités du quinquagénaire. Sa femme, Angela Bacares, a été secourue et transportée à l'hôpital avec des blessures légères.

Lynch avait été innocenté en juin des chefs d'accusation de fraude aux États-Unis, accusé d'avoir manipulé des registres et surévalué les bénéfices de son entreprise de logiciels Autonomy. Le "Sunday Times" a estimé sa fortune nette à environ 587 millions d'euros.

Au large de la Sicile, 15 personnes ont été secourues pendant la nuit, dont huit ont été envoyées à l'hôpital. Parmi elles figurait Charlotte Golunski, une Britannique de 35 ans, qui se trouvait à bord du "Bayesian" avec son mari, sa jeune fille Sophia et des collègues d'une société basée à Londres.

Dans une interview accordée à l'agence de presse italienne Ansa, elle a décrit avoir perdu sa fille de un an dans l'eau pendant "deux secondes" avant de la rattraper. "Je l'ai serrée fort dans mes bras au milieu des vagues immenses. Beaucoup criaient. Miraculeusement, le canot de sauvetage gonflable a été déployé, et nous sommes tous montés dedans."

Lundi, des plongeurs, des navires de la Garde côtière et un hélicoptère ont recherché les disparus en mer calme et sous un soleil resplendissant. Le navire coulé reposait à une profondeur de 50 mètres. Selon les médias, le yacht de luxe était ancré à environ 700 mètres du port de Porticello.

"We were the initial responders, but we found no one in the water, only cushions and debris from the boat, so we promptly alerted the harbor," fisherman Fabio Cefalu told the AFP news agency.

"The ship was brilliantly illuminated. At 4:30 in the morning, it vanished," an eyewitness told Ansa. "A magnificent ship where they were celebrating. An ordinary day at sea transformed into a tragedy," he added.

The "Bayesian" was constructed in Tuscany in 2008 and refitted in 2020, as per the news website "TGCom24". It had a 75-meter tall aluminum mast and a sail area of nearly 3000 square meters. Photos shared on social media networks depicted a yacht with a dark blue hull and a light wooden deck.

