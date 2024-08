Un mort et six disparus suite au naufrage d'un yacht extravagant près de la Sicile.

Un yacht de luxe a coulé au large des côtes siciliennes, entraînant au moins un décès confirmé et six personnes portées disparues. Un corps a été découvert à l'intérieur du bateau immergé, situé à une profondeur de 50 mètres, mais il n'a pas encore été récupéré, selon un représentant de la Garde côtière italienne. Quinze personnes à bord du "Bayesian" ont été sauvés.

Selon la Garde côtière, un navire de 56 mètres, le "Bayesian", battant pavillon britannique, a sombré près de Porticello ce matin vers 5 heures, après une violente tempête. Initialement, sept personnes étaient portées disparues, dont quatre Britanniques, deux Américains et un Canadien.

Le yacht de luxe transportait un équipage de dix personnes et douze passagers. Huit des rescapés ont été hospitalisés. Les équipes de recherche et de sauvetage ont fouillé les environs du navire coulé à la recherche des disparus, avec l'aide d'hélicoptères.

Les médias italiens ont rapporté que le yacht avait été pris dans un tourbillon marin, un tourbillon sur l'océan. Selon le site d'information "TGCom24", le "Bayesian" a été construit en Toscane en 2008 et a subi des rénovations en 2020. Il est équipé d'un mât en aluminium de 75 mètres de haut et d'une surface de voile d'environ 3000 mètres carrés.

La recherche des six personnes restantes, dont quatre Britanniques, deux Américains et un Canadien, se poursuit parmi les autres débris et épaves près du yacht coulé. Despite les efforts des équipes de recherche et de sauvetage, aucun autre corps n'a été découvert pour le moment.

Lire aussi: