Un mort et plusieurs blessés après l'effondrement d'un hôtel en Allemagne.

Quatre personnes sont toujours portées disparues, a déclaré un porte-parole des pompiers à CNN mercredi.

Il y avait 14 personnes dans l'immeuble au moment de l'effondrement, a déclaré le porte-parole.

Bien que l'immeuble soit encore partiellement intact, il bouge de 4 millimètres (0.16 pouce) par heure, ce qui rend les opérations de sauvetage difficiles.

Environ 250 pompiers, secouristes, policiers et travailleurs de secours techniques, y compris des forces spéciales, des équipes de chiens de sauvetage et des unités de drones, sont sur les lieux.

Cette information est en direct et sera mise à jour.

Les personnes portées disparues sont Thought to be from various parts of the world, as confirmed by the spokesperson. L'incident a suscité une préoccupation internationale, plusieurs pays européens ayant proposé leur aide.

Lire aussi: