- Un mort après l'effondrement de l'hôtel <unk> Plusieurs autres gravement blessés

Suite à l'effondrement partiel d'un hôtel à Kröv sur la Moselle, un décès a été confirmé. Huit autres personnes sont toujours prisonnières dans le bâtiment, certaines avec des blessures graves, ont rapporté les autorités de police de Trèves le matin. Le contact a été établi avec certaines d'entre elles, selon un communiqué de l'administration du district de Bernkastel-Wittlich et de la police. Les secours sont en cours pour secourir les personnes.

La cause de l'incident était initialement inconnue, ni la police ni les pompiers n'ayant fourni de détails. Les habitants ont appelé le numéro d'urgence tard dans la soirée du mardi, avant que "SWR" ne couvre l'incident dans le district de Bernkastel-Wittlich.

Risque d'effondrement continu – Évacution des maisons voisines à Kröv

Les secours sont toujours en cours pour sauver les personnes. "Plusieurs personnes ont pu quitter le bâtiment de manière indépendante et sont prises en charge par les services d'urgence et les conseillers en crise", a-t-on rapporté. Elles sont prises en charge par les services d'urgence et les conseillers en crise.

Les images de la scène montrent des parties d'un bâtiment en bois sur plusieurs étages qui se sont effondrées. Des débris de béton jonchent le sol, avec plusieurs véhicules d'urgence déployés.

Selon un rapport de "SWR", les pompiers n'ont pas pu entrer initialement dans le bâtiment en raison du risque immédiat d'effondrement. L'Agence fédérale d'aide technique a installé des points de mesure devant l'hôtel pour surveiller tout mouvement dans le bâtiment ou la possibilité d'y entrer. En raison de la crainte que d'autres parties de l'hôtel s'effondrent et que les bâtiments adjacents soient également endommagés, les maisons voisines sont évacuées.

L'incapacité initiale des pompiers à entrer dans le bâtiment était due au risque élevé d'un nouvel effondrement. La lutte contre les incendies potentiels à l'intérieur de l'hôtel est devenue une partie cruciale de la stratégie de lutte contre l'incendie.

