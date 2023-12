Un monseigneur à moto, un rabbin qui a échappé à l'Holocauste, et des prêtres qui ont la bougeotte : Rencontre avec les aumôniers de la police de Los Angeles

Monseigneur Frank Hicks fait tourner le moteur de sa Harley Davidson V-Rod 2002, dont le rugissement résonne dans le garage souterrain de son église de Los Angeles comme un crescendo chromé.

"Il y avait une retraite pour 70 à 80 officiers de police, et nous avons conduit ces motos à travers le désert jusqu'à Furnace Creek dans la Vallée de la Mort", se souvient Hicks, en montrant ses autres Harley Davidson conservées sous l'église catholique Saint-Basile.

Basil's. "Un monseigneur à moto, c'est plutôt inhabituel, mais en étant avec des officiers dans ce genre de circonstances, vous aurez une interaction beaucoup plus libre".

Cultiver la confiance avec les officiers, que ce soit dans le désert de Mojave ou sur une scène de crime, est un élément clé de la position de Hicks en dehors des murs de la paroisse, une composante cruciale de sa mission au sein du corps des aumôniers de la police de Los Angeles.

Ce corps compte 47 aumôniers, pour la plupart bénévoles, représentant les religions bouddhiste, catholique, interconfessionnelle, juive, musulmane, protestante et taoïste.

La convergence des religions dans un travail où les traumatismes sont quasi quotidiens offre une forme distincte de conseil, ce qui fait de ces aumôniers de l'un des plus grands services de police du pays un premier intervenant d'un genre différent. Les aumôniers du LAPD s'efforcent d'instaurer un climat de confiance et d'éliminer les stigmates liés aux peurs et aux émotions, dans un métier qui a toujours considéré ces sujets comme des signes de faiblesse.

Chaque aumônier de police remplit une mission solennelle : apporter le réconfort, les conseils spirituels et la compassion dont ont besoin les policiers confrontés à des pressions incessantes et à des tensions émotionnelles.

"Ma présence parmi les policiers signifie que quelqu'un se soucie d'eux, que la communauté se soucie d'eux", a déclaré M. Hicks. "Je vois des êtres humains, des gens qui essaient de faire de leur mieux. Et je veux simplement marcher avec eux".

Moins de prêches, plus d'écoute

Le corps des aumôniers de Los Angeles reflète une tendance nationale : les forces de l'ordre se tournent vers les aumôniers en tant que complément et, selon les défenseurs, en tant qu'élément significatif du renforcement de la résilience dans les rangs.

"Depuis 2020, nous sommes passés à plus de 600 aumôniers dans 32 États", a déclaré Mendy Coën, directeur général du Corps des aumôniers des États-Unis, une organisation qui forme des membres du clergé à servir dans la police, la lutte contre les incendies, les soins de santé et l'aviation.

"Il y a un besoin urgent d'aumôniers dans les services de police des 50 États américains", a déclaré Mendy Coën. "Les policiers sont souvent stigmatisés lorsqu'ils demandent de l'aide pour des problèmes de santé mentale. Les aumôniers ne remplacent pas les cliniciens, mais ils constituent souvent la première ligne de défense, une oreille compatissante, une source confidentielle, avant les médecins ou les urgences.

Pour ce qui est de la compréhension des rigueurs du travail, 10 des aumôniers du LAPD travaillent également sur des affaires et patrouillent dans la ville en tant qu'officiers assermentés - des pasteurs qui ont de l'énergie à revendre.

Le groupe des dix comprend l'aumônier en chef du département, l'officier Kenneth Crawford, qui explique que les tâches de l'aumônerie relèvent moins de la liturgie que de l'écoute.

"Je ne suis pas là pour leur faire des sermons, je ne suis pas là pour essayer de les submerger avec ce que je crois théologiquement", dit Crawford. "Je suis là pour être cette personne qui les écoute et sur laquelle ils peuvent compter. Et j'espère que l'expérience que j'ai acquise dans la vie et dans le ministère les aidera à traverser les moments difficiles.

Crawford décrit les aumôniers de police comme des sources de lumière dans les périodes sombres pour les forces de l'ordre. Dans une étude publiée en octobre 2020, 12 % des policiers de Dallas-Fort Worth ont déclaré avoir reçu un diagnostic de santé mentale au cours de leur vie. Dans la même enquête, publiée dans le Journal of the American Medical Association, 26% ont signalé des symptômes actuels de maladie mentale.

De 2017 à 2021, First H.E.L.P., une organisation à but non lucratif qui suit les données sur les suicides des forces de l'ordre, a recensé 756 suicides d'agents de police. Ce chiffre est presque le triple du nombre d'officiers qui ont été tués de manière criminelle, et non accidentelle, dans l'exercice de leurs fonctions au cours de la même période, a déclaré le FBI.

"Nous, les aumôniers, sommes une entité humaine. Nous sommes là si les officiers sont débordés par des problèmes personnels, professionnels ou familiaux", a déclaré M. Crawford.

"Si les officiers évitent de parler du SSPT, s'ils ne sont pas en mesure de débriefer, d'en parler, de le traiter, ces sentiments s'accumulent en eux", a ajouté Crawford. "Et c'est alors un stress qui s'ajoute à un autre".

Devenir un policier à part entière

Les enjeux liés à la santé mentale des premiers intervenants étant incroyablement élevés, les responsables de la police de Los Angeles ont décrit un processus de sélection en plusieurs étapes pour devenir aumônier.

L'officier Mike McCarty, vétéran de 29 ans de la police de Los Angeles et coordinateur des aumôniers du service, explique que les candidats sont d'abord interviewés par le conseil consultatif du corps, composé de huit personnes.

"Si le candidat est qualifié, et il doit être un ministre ordonné par une école crédible, une enquête sur ses antécédents sera menée par un officier de la police de Los Angeles", a déclaré McCarty. Ensuite, le candidat est affecté à une zone pour une période probatoire de deux ans", a-t-il ajouté

Les membres du corps reçoivent ensuite un badge d'aumônier de la police de Los Angeles, un uniforme et, enfin, un gilet pare-balles.

Les gilets sont portés lorsque les aumôniers rejoignent les officiers en patrouille, les membres du corps étant déployés dans des situations de prise d'otages, sur des scènes de crime et lors d'accidents mortels.

"Je pense que si nous n'avions pas nos aumôniers, il y aurait un sentiment de perte", a déclaré le capitaine Aaron Ponce. "Et cette perte serait une couche supplémentaire de résilience, une couche supplémentaire de sensibilisation, cette couche supplémentaire d'officiers ayant quelqu'un d'autre qui connaît le stress de l'application de la loi.

"Il s'agit d'une nouvelle occasion pour nos officiers d'entrer en contact", a ajouté M. Ponce. "Qu'il s'agisse de conseils spirituels ou d'une simple écoute.

À une époque où les forces de l'ordre sont confrontées à des problèmes de recrutement dans tout le pays, le corps des aumôniers de la police de Los Angeles a une liste d'attente de 20 personnes, ont indiqué des responsables du département.

Le nombre d'aumôniers au sein du département est désormais le plus élevé parmi les départements de police de Chicago et de New York - les premier et deuxième plus grands départements de police du pays, suivis de Los Angeles en troisième position. Le département de police de Chicago emploie six aumôniers et le département de police de New York en emploie 12 dans ses rangs, ont confirmé les porte-parole des deux départements.

Développer la camaraderie

Les moments les plus importants de l'aumônerie décrits par les officiers et les membres du corps sont peut-être l'assurance que les difficultés liées au fait d'être témoin de la douleur et la guérison des blessures spirituelles sont intemporelles et peuvent être surmontées.

"J'aborde notre devoir solennel en essayant de parler aux officiers comme si j'étais leur frère", a déclaré le rabbin Israel Hirsch, qui a fêté son 90e anniversaire en octobre. "Je pense que c'est la chose la plus importante, que les officiers sachent qu'il y a quelqu'un qui pense à eux, qui est avec eux.

Hirsch est un survivant de l'Holocauste et un vétéran de la guerre de Corée. Le nonagénaire est aujourd'hui considéré comme un personnage incontournable du commissariat de police du LAPD à North Hollywood et affirme que la confiance et les conversations importantes naissent souvent du génie d'une simple ouverture.

"Nous faisons la causette", dit Hirsch en riant, se délectant d'années d'échanges d'histoires et de précieuse camaraderie avec les officiers.

"Dans sa forme la plus essentielle, c'est le meilleur aspect du métier d'aumônier", affirme-t-il. "Le fait de pouvoir aider quelqu'un, de constater des progrès dans son comportement et de voir un changement pour le mieux dans sa façon de voir la vie.

En janvier 2022, le policier Fernando Arroyos, qui n'était pas en service, a été abattu alors qu'il cherchait une nouvelle maison avec sa petite amie. Fernando Arroyos travaillait dans le même commissariat que celui où Monseigneur Hicks exerce ses fonctions d'aumônier.

"Je dirais que la plupart des membres du service m'ont contacté personnellement et voulaient avoir une idée de la situation afin de mieux la comprendre", a déclaré Mgr Hicks.

"J'ai essayé de leur faire comprendre qu'il s'agissait d'une histoire d'amour parfaite. "Aimer quelqu'un sans aucune réserve, se rendre compte que sa vie était importante et qu'elle avait été inutilement enlevée à la communauté, à sa famille et à lui-même.

Devant un portrait d'Arroyos dans les couloirs du commissariat de police d'Olympic, M. Hicks a déclaré que les conseils qu'il donne aux officiers sont toujours en cours.

"Peu importe le temps que cela prendra, je serai présent, je serai à leur disposition.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com