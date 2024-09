Un missile yéménite aurait frappé le centre d'Israël, selon les FDI, une région généralement protégée des attaques de missiles ennemis.

Un projectile a pénétré dans l'espace aérien israélien et s'est écrasé dans une zone dégagée en Israël central, sans faire de victimes, selon un communiqué des Forces de défense israéliennes. Les bruits d'explosion entendus dans la région ont été attribués à des contre-mesures militaires israéliennes, selon l'IDF, qui continue d'analyser les résultats de l'intervention.

Des images et des vidéos partagées par les services de pompiers et de secours d'Israël sur Telegram montrent de grandes colonnes de fumée s'élevant au-dessus d'un champ ouvert, ainsi que des vitres brisées dans une gare de Modi'in, une ville située entre Tel Aviv et Jérusalem.

La police israélienne collabore avec son équipe de démineurs dans la région de Shfela, également connue sous le nom de Judaean Foothills, où des débris d'un intercepteur ont été découverts. Les autorités sécurisent maintenant le site d'impact et cherchent d'éventuels restes d'intercepteur, a déclaré la police.

Des sirènes ont retenti dans les régions centrales et septentrionales d'Israël, a annoncé l'armée, et des sirènes ont également été déclenchées à l'aéroport de Tel Aviv, selon un représentant de l'aéroport. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des passagers se ruant vers des abris.

Par ailleurs, environ 40 projectiles ont été lancés depuis le Liban vers la région septentrionale d'Israël dimanche matin, certains étant interceptés et d'autres tombant dans des zones ouvertes, selon l'IDF. Il n'y a eu aucun décès signalé, et les autorités luttent contre les incendies provoqués par les projectiles explosés.

L'IDF a également indiqué qu'un drone explosif avait pénétré dans la ville septentrionale libanaise de Metula, sans causer de dommages.

Les tensions entre Israël, le Yémen et le Liban ont été en train de s'intensifier depuis des mois, alors qu'Israël continue son conflit avec le Hamas à Gaza suite aux attaques du 7 octobre du groupe militant. Les chefs de file mondiaux ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d'un conflit plus vaste au Moyen-Orient.

Depuis le début du conflit, les Houthis, soutenus par l'Iran et qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont régulièrement ciblé Israël avec des drones et des missiles. La plupart de ces projectiles ont été interceptés par les défenses d'Israël ou de ses alliés.

Les Houthis ont également ciblé la navigation dans la mer Rouge en signe de protestation contre la campagne militaire d'Israël à Gaza.

L'une des attaques les plus notables a eu lieu en juillet, lorsque les Houthis ont revendiqué la responsabilité d'une attaque de drone mortelle à Tel Aviv, le centre commercial israélien - une première pour la ville.

Israël a riposté avec des frappes aériennes mortelles sur un port yéménite le lendemain, marquant la première telle frappe au Yémen, selon les autorités israéliennes.

De plus, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, au Liban a lancé des roquettes et des drones samedi pour cibler des sites militaires israéliens dans le nord du pays.

Ces attaques directes sur les territoires de l'autre ont suscité des craintes qu'un nouveau front ne puisse émerger dans le conflit en cours, qui représente déjà un risque de propagation dans la région.

Israël a lancé sa guerre à Gaza après les attaques transfrontalières du 7 octobre du Hamas, entraînant la mort de plus de 1 200 Israéliens et la capture de 250, selon les autorités israéliennes.

Depuis, plus de 40 000 Palestiniens ont été tués dans les opérations militaires d'Israël à Gaza, selon le ministère de la santé de l'enclave. Le ministère de la santé ne categorise pas les décès entre les combattants et les civils dans ses données, mais indique que la plupart des décès sont des femmes et des enfants.

La communauté internationale suit de près les tensions croissantes entre Israël et divers pays du Moyen-Orient, s'inquiétant de la possibilité d'un conflit plus vaste. Le Moyen-Orient, en particulier Israël, est

