Un ministre israélien indigné par une déclaration sur Gaza

Bezalel Smotrich accepterait la famine de deux millions de personnes pour contraindre la libération des otages de Hamas. Ses propos ont suscité des critiques vives des alliés occidentaux. Berlin a été clair.

L'Allemagne, la France et l'UE ont exprimé leur indignation face aux propos du ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, dans lesquels il regrettait l'aide alimentaire aux Palestiniens à Gaza et justifiait la famine comme moralement justifiée. "Ces propos sont totalement inacceptables et offensants de la part du ministre des Finances israélien. Nous les rejetons dans les termes les plus forts", a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères.

"C'est un devoir de l'humanité et un principe fondamental du droit humanitaire international que les civils doivent être protégés même en temps de guerre et avoir accès à l'eau et à la nourriture", a déclaré le porte-parole.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré qu'ils attendaient du gouvernement israélien qu'il se distancie clairement des propos de Smotrich. Les propos ont de nouveau montré son mépris pour le droit international et les principes fondamentaux de l'humanité. Faim intentionnelle est un crime de guerre.

Smotrich a reportedly dit, selon les médias israéliens, que bloquer l'aide jusqu'à ce que tous les otages détenus par Hamas soient libérés est moralement justifié, même si cela signifie que deux millions de personnes à Gaza meurent de faim. Mais la communauté internationale ne laissera pas faire, a-t-il dit.

Mandats d'arrêt contre Netanyahu et ses associés

Le ministère français des Affaires étrangères a qualifié les propos de "scandaleux" et a exhorté le gouvernement israélien à "condamner fermement ces propos inacceptables". "La France rappelle que la fourniture d'aide humanitaire à deux millions de civils dans une situation désespérée dans un territoire sous blocus et dont les points d'accès sont contrôlés par Israël est un engagement en vertu du droit humanitaire international, comme le rappelle la Cour internationale de justice."

Demandé si le gouvernement allemand voit une intention génocidaire dans ces propos ou les évalue comme tels, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: "Je suis sûr que ces propos seront également surveillés de près à La Haye, où ces questions sont actuellement discutées."

Le 21 mai, le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d'autres Israéliens. Ils sont accusés, entre autres, d'être responsables de la famine des civils en tant que méthode de guerre, ainsi que d'homicides arbitraires et d'attaques ciblées contre des civils.

Malgré les protestations internationales, Smotrich a défendu sa position sur Gaza, déclarant croire en la suspension de l'aide jusqu'à ce que Hamas libère ses otages, même si cela signifie la famine pour deux millions de personnes dans la bande de Gaza.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné les propos de Smotrich, les qualifiant de violation du droit humanitaire international et une menace pour la paix et la stabilité du Moyen-Orient.

