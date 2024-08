Un ministre israélien dit que c'est peut-être "moralement" de faire mourir de faim 2 millions de Gazaouis, mais "personne au monde ne nous le laisserait faire"

Lundi, lors de la Conférence de Katif pour la Responsabilité nationale à Yad Binyamin, un ministre d'extrême droite a déclaré qu'Israël devrait prendre le contrôle de la distribution de l'aide à l'intérieur de la bande de Gaza et a affirmé que Hamas contrôlait les canaux de distribution à l'intérieur de la bande.

"Il est impossible dans la réalité mondiale actuelle de mener une guerre - personne dans le monde ne nous laisserait affamer et assoiffer deux millions de citoyens, même si cela peut être juste et moral jusqu'à ce qu'ils nous rendent nos otages", a-t-il déclaré, ajoutant que si Israël contrôlait la distribution de l'aide plutôt que Hamas, la guerre aurait déjà pris fin et les otages auraient été rendus.

"On ne peut pas lutter contre Hamas d'une main et lui donner de l'aide de l'autre. C'est son argent, son carburant, son contrôle civil sur la bande de Gaza. Cela ne fonctionne tout simplement pas", a-t-il ajouté.

Israël contrôle l'aide qui entre à Gaza et les groupes d'aide sont chargés de sa distribution. Bien que certaines anecdotes rapportées par les habitants de Gaza suggèrent que Hamas volerait de l'aide, il n'est pas clair à quel point cela est répandu. Le représentant spécial des États-Unis, David Satterfield, a déclaré en février qu'aucun officiel israélien n'avait présenté de "preuves spécifiques" de détournement ou de vol d'aide à lui ou à l'administration Biden.

Israël fait face à des critiques croissantes des groupes d'aide et des organisations internationales pour avoir limité l'aide alimentaire à la bande de Gaza assiégée. Un communiqué de l'ONU, citant des experts indépendants, a indiqué le mois dernier que la famine s'était étendue à l'ensemble de l'enclave. Les experts ont accusé Israël de mener une "campagne de famine intentionnelle et ciblée", qu'ils ont qualifiée de "forme de violence génocidaire".

Le procureur de la Cour pénale internationale cherche des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour des chefs d'accusation de "famine comme arme de guerre", entre autres allégations.

Netanyahu a fermement nié ces allégations, les qualifiant de "pack de mensonges". Il a déclaré que si les Palestiniens de Gaza ne reçoivent pas assez de nourriture, "ce n'est pas parce qu'Israël bloque, c'est parce que Hamas la vole".

Israël a déclaré qu'il ne mettrait pas fin à la guerre tant que tous les otages ne seront pas libérés et que Hamas ne sera pas éliminé. Le conflit a commencé après que Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant plus de 250 otages, selon les autorités israéliennes. Le conflit a entraîné la mort de plus de 39 000 personnes à Gaza, selon les autorités palestiniennes.

Lundi, Smotrich a plaidé en faveur du contrôle israélien de l'effort d'aide "en tant que partie ou en tant que moyen essentiel de réaliser les objectifs définis de la guerre", et a déclaré qu'une aide minimale serait nécessaire à Gaza dans les mois et les années à venir.

"Personne ne parle de (régime militaire israélien) à Gaza maintenant. Pas besoin de déboucher les égouts, pas besoin d'éducation, pas besoin d'assistance sociale. Gaza dans les deux prochaines années sera (une zone de guerre). Vous avez besoin de nourriture, de quelques médicaments et d'une

