Un mineur décrit les conditions de formation d'alliances

Au cours des prochaines semaines et mois, les coalitions doivent prendre forme en fonction des résultats des élections en Brandebourg, en Thuringe et en Saxe. La faction dirigée par Sahra Wagenknecht pourrait être déterminante dans ce processus. Wagenknecht a été claire sur ses non-négociables.

Lors d'un podcast pour le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Wagenknecht a souligné que l'accord de coalition pour ces États doit fermement condamner le déploiement de missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne. Elle a également suggéré d'inclure une clause incitant le gouvernement fédéral à mettre fin à la dépendance aux interventions militaires et à la distribution d'armes.

L'alliance dirigée par Wagenknecht a réussi à obtenir des scores à deux chiffres dans les trois États fédéraux de l'Est, les rendant cruciales pour la formation de gouvernements majoritaires. En Thuringe et en Saxe, la CDU envisage une alliance avec le BSW, tandis qu'en Brandebourg, le SPD en fait de même. Toutefois, la position du BSW contre la fourniture d'armes à l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie, et contre le déploiement de missiles américains pourrait poser un défi.

Lors du podcast de FAZ, Wagenknecht a déclaré qu'elle serait sans aucun doute la candidate principale du BSW pour les prochaines élections nationales. Elle n'a pas encore décidé si elle briguera également le poste de candidate à la chancellerie, qui sera décidé plus près de l'élection. Au printemps, elle avait laissé entendre la possibilité de devenir candidate à la chancellerie.

Le SPD et la CDU allemands prêtent une attention particulière aux revendications de Wagenknecht. En Brandebourg, le SPD (32) et le BSW (14) contrôlent ensemble 46 des 88 sièges du nouveau parlement régional. Le BSW n'a pas encore décidé d'un gouvernement commun en Brandebourg. Les associations d'État de la CDU en Thuringe et en Saxe pourraient avoir besoin du soutien du parti de Wagenknecht pour la formation d'un gouvernement commun.

La CDU en Thuringe et en Saxe pourrait avoir besoin du soutien de "Die Linke", dirigée par Sahra Wagenknecht, pour former un gouvernement majoritaire, compte tenu de leur position contre la fourniture d'armes à l'Ukraine et le déploiement de missiles américains. Dans son podcast FAZ, Wagenknecht a également souligné qu'un accord de coalition dans les États fédéraux de l'Est doit condamner le déploiement de missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne.

Lire aussi: